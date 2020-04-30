Doğal güzellik sırları neler makyajı abartmayın!

Cilde uygulanan ağır makyajlarla elde edilen güzellik, yerini daha sade bir doğal güzellik anlayışına bıraktı. Bakımlı ama doğal olmanın aslında pek çok yolu bulunuyor. Doğal güzelliğin en önemli unsuru tabii ki iyi beslenmek ve kendini beğenmek. İşte sizin için hazırladığımız doğal güzellik sırları!

Güzel sağlıklı saçlar

Saçlar, güzellik deyince akla gelen ilk unsurlardan. Ayrıca saçlarınız dikkat çekmek için her zaman mükemmel bir yol sunar. Siz ne kadar sağlıklı ve mutlu olursanız saçlarınız o kadar güzel görünür. Daha sağlıklı saçlar için saçlarınızı yakan; fön, maşa gibi işlemlerden önce mutlaka koruyucu sprey sürün.

Makyajı abartmayın

Güzel görünmek için abartılı makyaja ihtiyacınız yok! Renkli bir nemlendirici, hafif bir rimel, şeffaf ya da pembe tonlarında bir ruj, krem bir allık ile yüzünüze basit bir şekilde renk verebilirsiniz.

Cildinizi temizleyin

Akneler, lekeler ve sivilceleriniz için biberiye yağı gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Daha çok sebze ve meyve tüketin. D ve C vitamini depolayın. Sıcak sudan sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkayın ve alkol içermeyen bir temizleyici kullanın. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmeyin.

Güzel olduğunuza inanın

Başkalarının dış görünüşünüzle ilgili fikirlerini umursamayın. Kendine güvenen bir kadından daha doğal ve daha güzel ne olabilir ki?

Sağlığınıza özen gösterin

Doğal bir güzel olmanızdaki en büyük esas budur. Bu sadece yoğurt ve müsli yemek anlamına gelmez. Aynı zamanda dengeli de beslenmelisiniz. Dans edin, arkadaşlarınızla yürüyüşlere başlayın.

Yeterince uyuyun

Uyku! Uyumak harika ama yeterince uyumuyoruz. Uzmanlar 9 saat uykunun ideal süre olduğunu belirtiyor. Mutlaka yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi bırakın. Huzursuz bir gece geçirmek istemiyorsanız kafein de tüketmeyin.