search menu
search
close

Burak Özçivit Kuruluş Osman'ı izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, oğlu Karan'ı dizisini izlerken çektiği fotoğrafını paylaştı. Karan'ın fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Burak Özçivit Kuruluş Osman'ı izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!
-A A+

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından takipçileriyle ilk kez oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.

Karan'a beğeni yağdı

Instagram hesabında 14,8 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına "Canımın canı" notunu düşerek yayınladı. Minik Karan'ın fotoğrafına bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. 

Burak Özçivit kimdir?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’nden mezundur. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.

2005’te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World’e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu’nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen’le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ramazan sofraları için: Hünkar beğendi Ramazan sofraları için: Hünkar beğendi
Yemek
Aft yarasını anında geçiriyor! Aft yarasını anında geçiriyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Emily koronayı hiçe saydı! Mini elbisesiyle göz doldurdu!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Dünyaca ünlü model 20 haftalık hamile!
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Kanserli hücreleri öldüren mucize!
Kanserli hücreleri öldüren mucize!
Faik Öztürk vefasını gösterdi: Yaşlandığında altını bile değiştiririm!
Faik Öztürk vefasını gösterdi: Yaşlandığında altını bile değiştiririm!
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un sağlık durumunu açıkladı!
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un sağlık durumunu açıkladı!
Kavunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Kavunun bu faydasını duyan şaşıp kalıyor!
Pınar Altuğ eşine jigolo diyen kişiye ateş püskürdü!
Pınar Altuğ eşine jigolo diyen kişiye ateş püskürdü!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Erik yedikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın!
Bakanlık'tan özel izin alan Bülent Ersoy annesini böyle uğurladı!
Bakanlık'tan özel izin alan Bülent Ersoy annesini böyle uğurladı!
Diva 'Benim günahlarımla onu cezalandırma' diyerek gözyaşı döktü!
Diva 'Benim günahlarımla onu cezalandırma' diyerek gözyaşı döktü!
Yorumlar