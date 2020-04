Burak Özçivit Kuruluş Osman'ı izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından takipçileriyle ilk kez oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.

Karan'a beğeni yağdı

Instagram hesabında 14,8 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına "Canımın canı" notunu düşerek yayınladı. Minik Karan'ın fotoğrafına bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Burak Özçivit kimdir?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’nden mezundur. 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.

2005’te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World’e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu’nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen’le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.