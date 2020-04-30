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Acai çileğinin faydaları neler kanserli hücreleri yok ediyor!

Türkiye'de pek fazla bilinmeyen acai çileği, kanser hücrelerini öldürmede en etkili besinlerden. Acai çileğinin bilinmeyen faydalarını sizin için araştırdık!

Acai çileğinin faydaları neler kanserli hücreleri yok ediyor!
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Görünüşüyle yabanmersinini andıran acai çileği, oldukça lezzetli olmasının yanında sağlık açısından da bulunmaz bir nimet. Yavaş yavaş tüm dünyada ve Türkiye'de kullanımı yaygınlaşmaya başlayan acai meyvesinin ana vatanı Orta ve Güney Amerika. Acai çileğinin en önemli faydalarının başında kanserin oluşturduğu hücreleri yok etmesi geliyor. Gelin acai meyvesinin mucizevi faydalarına birlikte göz atalım!

Sindirime iyi gelir

Sağlıklı sindirimin sırrı da acai meyvesinden geçiyor. Acai çileği içerdiği lif kaynağı sayesinde sindirime yardımcı olmaktadır.

Kanserli hücreleri öldürüyor

Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

Hafızanın gerilemesinin önüne geçer

Yaş aldıkça hafızamızda bazı şeyleri kaybeder, gerilemeler yaşarız. Hasar gören hücreler beyinlerimizde birikir ve alzheimer gibi zihinsel sorunlara neden olabilir. Acai, hasar gören hücreleri onarır ve proteinleri aktive eder.

Acai iştahı azaltarak kilo kaybına yardımcı olur

Araştırmalar, acainin, kilo vermede etkili bir besin olduğunu göstermiştir. Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini acai çileği ile azaltabilirsiniz. Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür.

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