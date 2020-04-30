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Özkan Uğur kimdir sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Kanseri nükseden ve yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Özkan Uğur kimdir sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
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MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz günlerde yeniden kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenilmişti. Uğur, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. 

''Tedavi sürecim olumlu gidiyor'' 

Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur,  "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."

İşte o paylaşımı... 

Özkan Uğur kimdir? 

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'de bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Özkan Uğur, ardından Edip Akbayram, Ersen ve Dadaşlar'la çalıştıktan sonra, Mahzar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubuna katıldı.1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar ve Kahraman Bakkal Süpermarkette Karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.1985'de Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir. 1988 yılında Arkadaşım Şeytan isimli sinema filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Özkan Uğur; İkinci Bahar, Komser Şekspir, G.O.R.A, Bir Ömür Yetmez, Yahşi Batı, Sıkı Dostlar, Arif V 216, Poyraz Karayel, Pek Yakında gibi pek çok yapımda rol almıştır.Özkan Uğur şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde İbrahim karakterine hayat vermektedir. Özkan Uğur, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Terazi burcudur.

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