Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna uğurladı!

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un annesinin cenaze töreni için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.

Bakanlık'tan özel izin aldı

Necla Poyraz'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy'da camiye geldi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Ersoy'un annesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

''Benim günahlarımla onu cezalandırma'

Bülent Ersoy'un annesinin tabutunun başında "Allahım anacığımı cezalandırma, varsa günahları affet, benim günahlarımla onu cezalandırma" diyerek dua etmesi dikkat çekti

''Anne bambaşka bir şey''

Annesinin ölümüyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun, annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" dedi.

Cenaze töreninden kareler;