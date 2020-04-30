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Pınar Altuğ eşine jigolo diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki!

12 yıldır Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ eşine jigolo diyen takipçisine sert çıktı.

Pınar Altuğ eşine jigolo diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki!
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Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Pınar Altuğ, yine çileden çıktı. Bir takipçisinin, 'eşinizi jigolo olarak mı tutuyorsunuz' yorumu karşısında öfkeden deliye dönen Altuğ sert yanıt verdi. 

''Yüzünüz çok çirkin'' 

Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt verdi.O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim" yazdı.

İşte o paylaşım... 

Pınar Altuğ eşine jigolo diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki!

Peki Pınar Altuğ kimdir? 

2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1994’te Türkiye güzeli seçildikten sonra, yükseköğrenimini yarıda bıraktı. Umut Elçioğlu ile 3 yıl süren bir evlilik yaşadı. Bu dönemde eşi askerdeyken başka biriyle birliktelik yaşadığı dedikodusu yayıldı. Bu kişinin eşinin yakın arkadaşı Tony Teodorakis olduğu ortaya çıktı. Boşanma süresince bu haberleri yalanlayan çift, sonraları kameralara beraber görünmeye başladı ve birlikteliklerini itiraf etti. Uzun süren bu ilişkiyi bitirir bitirmez Yağmur Atacan ile beraber oldu. 2007 yılının Eylül ayında nişanlandılar ve daha sonra evlendiler. 1 çocuk sahibidir.

 

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