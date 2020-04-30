Kavunun faydaları neler hamile kalmak istiyorsanız...

Kavun, yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasındadır. Lezzeti güzel kokusu sayesinde sofralardan eksik olmaz pek çok çeşidi olan kavunun aynı zamanda birbirinden farklı yararları vardır.Bu meyve düşük kalorili olduğundan dolayı diyet yapanlar için de çok uygundur. Ülkemizde üretimi oldukça fazla olan kavun göz sağlığının korunmasından kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. Yaz aylarında severek tükketiğimiz kavunun bilinmeyen faydalarını sizler için derledik. İşte kavunun faydaları...

Bağırsak sağlığına faydalıdır!

Kavun düşük kalorili bir meyvedir. Oldukça lifli bir besin olan kavunda 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

Kilo vermenize yardımcı olur!

Yoğun lif kaynağı olan kavun uzun süre açlık hissinizi bastırır. Bu özelliği ile diyet yapan kişiler için bolca tüketilmesi gereken meyveler arasındadır.

Hamilelik sürecinde faydalıdır!

Yapılan araştırmalara göre kavun tüketmek doğurganlığı arttırmaya da yardım etmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Bu özelliğinden dolayı hamile kalamak isteyen kadınların düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerin başında kavun gelir.

Göz sağlığına faydalıdır!

Kavun göz sağlığını koruyan beta-karoten içerir. Vücut tarafından emilimi gerçekleştiren beta-karoten görmeyi geliştiren A vitaminine dönüştürülür. Kavun düzenli tüketildiğinde katarakt olma riskini azaltır.