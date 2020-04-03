Dudakları dolgunlaştırmanın doğal yolları neler hafif tonlarda ruj sürün!

Dolgun dudaklar, son dönemde güzelliğin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Ancak ne yazık ki her kadın dolgun dudaklara sahip olamıyor. Dudakları dolgunlaştırmak için dolgu, silikon gibi kimyasal maddeleri kullanmak yerine doğal yöntemler tercih edebilirsiniz. Kullandığınız ruju değiştirmek bile dudağınızın istediğiniz gibi görünmesini sağlayacak. Dolgun dudaklar için uygulanması gereken tüyoları paylaştık!

Dudaklarınızdaki ölü deriden kurtulun



Dudaklarınızı dolgunlaştırmak istiyorsanız öncelikle dudaklarınızdaki ölü deriden arınmanız gerekiyor. Yumuşak kıllı bir fırça ile dudaklarınızı nemlendirerek fırçalayın. Diş macunu da ekleyerek yapabileceğiniz bu uygulamada dudaklarınızdaki ölü deriyi pul pul dökecektir. Bu karışımı ufak daireler ile fırçalayıp cilt çevresindeki dudaklara da uygulamaya özen gösterin. Diş fırçasını dudaklarınızda gezdirmeniz kan akışını da hızlandırarak dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.

Dudak dolgunlaştırıcı rujlar



Dudak dolgunlaştırıcı rujlar işinize yarayabilir. Fakat bu gibi dolgunlaştırıcı rujlar oluşabilecek alerjik reaksiyonları unutmamak gerekiyor. Cildiniz ve dudaklarınız hassassa kesinlikle dudak dolgunlaştırıcı rujlar önerilmez. Bu uygulamayı yaparken dudaklarınızda yanma etkisi hissedebilirsiniz fakat çok kısa sürede dudaklarınız daha dolgun gözükecektir.

Dudaklarınızı ön plana çıkarın

Dudaklarınızın etrafına beyaz bir kalem ya da cildinizden daha açık tonda kapatıcıyı dudaklarınızın çevresine sürün. Dudaklarınıza parlatıcı ruj ile daha dolgun ve dikkat çekici gösterebilirsiniz.

Dudak kalemi kullanın

Rujunuzun rengine göre kullanacağınız dudak kalemini simetrik ve fazla abartmadan sürmeye özen gösterin. Dudak şeklini tamamen değiştirmeye çalışmayın. Diğer bir kolay yöntem ise dudaklarınızı komple kapatıcı sürerek dudak kalemini uygulamanız. Bu yöntemle dudak çizgilerinizi daha kolay takip edebilirsiniz.

Daha hafif tonlarda ruj sürün

Dolgun dudaklara sahip olmanın en iyi yollarından biri de doğru ruj ve renk tonlarından geçer. Özellikle koyu renkteki rujlar dudaklarınızın olduğundan daha küçük gözükmesine sebep olur. Açık tonlardaki rujlar ve parlatıcılar ise ışığın parlaklığı yansıttığından dolayı daha dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlar.

Doğal yöntemli dudak dolgunlaştırıcılar



Doğal maddeler kullanarak kendi dudak dolgunlaştırıcınızı yapabilirsiniz. Tarçın - vazelin veya bal- vazelin karışımını dudaklarınızı uygulayıp 5 dakika beklettiğinizde dudaklarınızı dolgun bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Karanfil yağı kullanmak da dudakları dolgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.

Dudaklarınızı gölge ekleyin

İhtiyacınız olan tek şey kahverengi yumuşak bir göz kalemi. Kahverengi göz kalemin sadece dudağın alt kısmına uygulayarak dudaklarınızı gölgelendirebilirsiniz. Gölgelendirdiğiniz dudaklar daha dolgun gözükür. Kahverengi göz kalemini fazla abartmamaya özen gösterin.

Dolgun dudaklar için vazelin kullanın

Vazelin dolgun dudaklar için etkili bir çözümdür. Dudaklarınızı nemlendirmenin yanı sıra dudaklarınıza parıltı ekleyerek daha dolgun gözükmesine sebep olur. Vazeline biraz tuz ekleyerek peeling yapabilirsiniz.