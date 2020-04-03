 Didem Soydan yeni yaşını cesur gögüs dekoltesiyle kutladı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan da koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya alan ünlü isimlerden biri. Bu süreçte Soydan, yeni yaşını banyosunda çektiği ve göğüs uçlarının belli olduğu cüretkar pozuyla kutlamayı ihmal etmedi.

Doum gününde cüretkar paylaşım

Cesur paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Didem Soydan, Instagram hesabından evinin banyosunda çektiği fotoğrafını paylaştı. İç çamaşırına benzeyen bir büstiyer tercih eden Soydan'ın göğüs uçlarının görünmesi ise herkesi şaşırttı. Soydan cesur pozunu "Bu benim doğum günüm" notuyla paylaştı.

Ünlü isimlerde Soydan'a yorum yağdırdı

Daha sonra mini elbiseli bir pozunu paylaşan Soydan "36 hoş geldin kardeşim" notunu yazdı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutladı.