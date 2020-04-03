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Haluk Levent yeni imajı olay oldu 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını kesti!

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını kestirdi.

Haluk Levent yeni imajı olay oldu 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını kesti!
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Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişen şarkıcı Haluk Levent, 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını daha hijyenik olmak için kesti. Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

Yeni imajı sosal medyada olay oldu 

Yeni halini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Levent, "10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız" dedi. Öpücük atarak poz veren Levent, "Abi sakalsız haline alışırız da bu öpücük ne ergenler gibi" diyen kadın takipçisine "E işte ergen oldum ya. Ondan o öpücük" cevabını verdi.

Haluk Levent yeni imajı olay oldu 10 yıldır hiç kesmediği sakallarını kesti!

Zor durumda olan aileler için kampanya başlattı 

Koronavirüs salgınından dolayı zor durumda olan aileler için yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, 10 bin 500 ailenin gıda ihtiyacı için 3 milyon TL toplamıştı. AHBAP kurucusu Levent, bu süreçte 2 milyon 573 bin 598 TL daha toplandığını söyleyerek biraz daha yardım aldıklarında 10 bin aileye daha destek vereceklerini söylemişti.

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