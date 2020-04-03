search menu
search
close

Üzerlik tohumunun faydaları neler solunum yollarını açıyor!

Üzerlik tohumu ya da nazar otu solunum yollarını temizliyor, nefes darlığını gideriyor. İşte üzerlik tohumunun bilinmeyen faydaları!

Üzerlik tohumunun faydaları neler solunum yollarını açıyor!
-A A+

Halk arasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik tohumu çok eski tarihlerden beri hastalıklara şifa olması için kullanılıyor. Üzerlik tohumunun halk arasında, evdeki kötülükleri uzaklaştırdığı, büyü bozduğu ve nazardan koruduğuna inanılır. Afrika, Asya ve Amerika gibi sıcak bölgelerde yetiştirilen üzerlik tohumu ülkemizde çay olarak tüketiliyor. Üzerlik tohumundan elde edilen yağlar tıbta ilaç tedavisinde kullanılır. Sağlık için birçok yararı bulunan bu mucizevi bitki nefes darlığı sorunu yaşayanlar için de bulunmaz bir nimet. Gelin üzerlik tohumunun faydalarına yakından bakalım!

İşte üzerlik tohumunun mucizevi faydaları...

- Soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara karşı etkili bir bitkidir.

- Göz iltihaplarında pamuk ile çayı göze sürüldüğünde iltihabı ortadan kaldırır.

- Bağırsak da bulunan yararlı bakteri artırırken zararlı olanları öldürülmesi için kullanılmaktadır.

- Üzerlik tohumu ayrıca hafızayı destekler. Unutkanlık ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır.

- Saç dökülmesini engeller.

- Baş ağrılarına iyi gelir.

- Daha rahat uyumanıza yardımcı olur.

- Nefes darlığı sorununu gidermede birebirdir.

- Romatizma tedavisine iyi gelir.

- Varisleri geçirmekte oldukça yararlıdır.

- Depresyon sorununa karşı etkilidir.

- Zayıflatma özelliği vardır.

Üzerlik tohumu çayı nasıl yapılır?

2 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayın demlenmesi için 6-7 dakika kadar bekleyin. Demledikten sonra süzüp içebilirsiniz. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız... Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız...
Güzellik
Murat Boz'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı! Murat Boz'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Babasına bu notları yazmış!
Babasına bu notları yazmış!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Önceki Haberler
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Yeni yaşını cesur gögüs dekoltesiyle kutladı! Beğeni butonu çöktü!
Yeni yaşını cesur gögüs dekoltesiyle kutladı! Beğeni butonu çöktü!
Seren gündeme bomba gibi düşen darp iddialarına bakın ne dedi!
Seren gündeme bomba gibi düşen darp iddialarına bakın ne dedi!
Oyuncu Meltem Miroğlu isimini değiştirdi!
Oyuncu Meltem Miroğlu isimini değiştirdi!
Şah damarınıza at kestanesi sürerseniz...
Şah damarınıza at kestanesi sürerseniz...
Seren Serengil yardımcısını darp edip ormana attı! Bomba iddia!
Seren Serengil yardımcısını darp edip ormana attı! Bomba iddia!
Demet'ten Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımına sert tepki!
Demet'ten Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımına sert tepki!
Hem lezzetli hem sağlıklı kahvaltılık: Granola tarifi
Hem lezzetli hem sağlıklı kahvaltılık: Granola tarifi
Yorumlar