Üzerlik tohumunun faydaları neler solunum yollarını açıyor!

Halk arasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik tohumu çok eski tarihlerden beri hastalıklara şifa olması için kullanılıyor. Üzerlik tohumunun halk arasında, evdeki kötülükleri uzaklaştırdığı, büyü bozduğu ve nazardan koruduğuna inanılır. Afrika, Asya ve Amerika gibi sıcak bölgelerde yetiştirilen üzerlik tohumu ülkemizde çay olarak tüketiliyor. Üzerlik tohumundan elde edilen yağlar tıbta ilaç tedavisinde kullanılır. Sağlık için birçok yararı bulunan bu mucizevi bitki nefes darlığı sorunu yaşayanlar için de bulunmaz bir nimet. Gelin üzerlik tohumunun faydalarına yakından bakalım!

İşte üzerlik tohumunun mucizevi faydaları...

- Soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara karşı etkili bir bitkidir.

- Göz iltihaplarında pamuk ile çayı göze sürüldüğünde iltihabı ortadan kaldırır.

- Bağırsak da bulunan yararlı bakteri artırırken zararlı olanları öldürülmesi için kullanılmaktadır.

- Üzerlik tohumu ayrıca hafızayı destekler. Unutkanlık ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır.

- Saç dökülmesini engeller.

- Baş ağrılarına iyi gelir.

- Daha rahat uyumanıza yardımcı olur.

- Nefes darlığı sorununu gidermede birebirdir.

- Romatizma tedavisine iyi gelir.

- Varisleri geçirmekte oldukça yararlıdır.

- Depresyon sorununa karşı etkilidir.

- Zayıflatma özelliği vardır.

Üzerlik tohumu çayı nasıl yapılır?

2 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayın demlenmesi için 6-7 dakika kadar bekleyin. Demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.