Murat Boz'dan koronavirüs paylaşımı birbirimizi destekleyerek atlatacağız!

Aralık ayında Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce can alan koronavirüs salgınıyla ilgili Murat Boz'dan önemli bir paylaşım geldi. Ünlü popçu, koronavirüsten sonra ders çıkarttığımız konulara değinerek önemli mesajlar verdi.

"Tüm canlılara, yaşam hakkına saygı..."

Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı koronavirüs paylaşımıyla dayanışma mesajı verdi. Boz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz. İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz."

"Ön yargılar manasızlaşıyor"

Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz.

"Herkesin yanında olacağım"

Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım.

"Bu da geçer, geçecek"

Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum.