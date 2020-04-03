search menu
search
close

Murat Boz'dan koronavirüs paylaşımı birbirimizi destekleyerek atlatacağız!

Yetkililerin koronavirüsten korunmak için 'evde kal' çağrısına uyan Murat Boz Instagram hesabından konu ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

Murat Boz'dan koronavirüs paylaşımı birbirimizi destekleyerek atlatacağız!
-A A+

Aralık ayında Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce can alan koronavirüs salgınıyla ilgili Murat Boz'dan önemli bir paylaşım geldi. Ünlü popçu, koronavirüsten sonra ders çıkarttığımız konulara değinerek önemli mesajlar verdi.

"Tüm canlılara, yaşam hakkına saygı..."

Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı koronavirüs paylaşımıyla dayanışma mesajı verdi. Boz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz. İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz."

"Ön yargılar manasızlaşıyor"

Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz.

"Herkesin yanında olacağım"

Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım.

"Bu da geçer, geçecek"

Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız... Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız...
Güzellik
Demet'ten Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımına sert tepki! Demet'ten Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımına sert tepki!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Babasına bu notları yazmış!
Babasına bu notları yazmış!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay itiraflar!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin ihtişamlı evi ağızları açıkta bıraktı!
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Victoria's Secret'ın kızıl saçlı meleği koronavirüse yakalandı
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Önceki Haberler
Her gün yorgun uyanmanızın sebebi bu olabilir!
Her gün yorgun uyanmanızın sebebi bu olabilir!
İşte nefes darlığını gidermede en etkili bitki!
İşte nefes darlığını gidermede en etkili bitki!
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Haluk Levent'in yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Yeni yaşını cesur gögüs dekoltesiyle kutladı! Beğeni butonu çöktü!
Yeni yaşını cesur gögüs dekoltesiyle kutladı! Beğeni butonu çöktü!
Seren gündeme bomba gibi düşen darp iddialarına bakın ne dedi!
Seren gündeme bomba gibi düşen darp iddialarına bakın ne dedi!
Oyuncu Meltem Miroğlu isimini değiştirdi!
Oyuncu Meltem Miroğlu isimini değiştirdi!
Şah damarınıza at kestanesi sürerseniz...
Şah damarınıza at kestanesi sürerseniz...
Seren Serengil yardımcısını darp edip ormana attı! Bomba iddia!
Seren Serengil yardımcısını darp edip ormana attı! Bomba iddia!
Yorumlar