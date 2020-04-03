Yorgun uyanma nedenleri neler aşırı kahve tüketmek onlardan biri!

Uyku, vücudumuzun kendini yenileyip, dinlenmesi için şart olan ihtiyaçlarımızdan biri. Ancak yeteri kadar uyuduğunuz halde yataktan çıkmaya bile halinizin olmaması bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi. Kahvaltıyı atlamak, tüm gün kahve içmek, abur cubur tüketmek uyku kalitesinin bozulmasının nedenlerinden bazıları. Peki yorgun uyanmanın diğer nedenleri neler? Yanıtı haberimizde...

Kahvaltıyı atlamak



Günün en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltıyı atlamak tembelleşmenize neden olabilir. Kahvaltı yapmak metabolizmanızı harekete geçirir. Kahvaltıda vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi tam tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlarla desteklemelisiniz.

Gün boyu kahve içmek

Günde en fazla 3 fincan kahve içmek sizin için faydalıdır. Her şeyde olduğu gibi kahvenin de fazlası zarar. Sürekli kafein tüketimi uykuya dalmanızı sağlayan adenozini durdurur. Yatmadan 6 saat kadar önce alınan kafein bile uykunuzu etkiler. Bu sebeple öğleden sonra kafein tüketimini kesmelisiniz.

Yeteri kadar su içmemek

Vücudunuzun susuz kalması enerji seviyeniz üzerinde önemli rol oynar. Susuzluk kan hacminde azalmaya sebep olur ve kanınız koyulaşır. Kalbiniz daha az pompalama yapar ve kaslara, organlara giden oksijen ile besin miktarındaki hız azalır. Yorgunluktan kaçınmak için yeterince su için.

Psikolojik sorunlar

Uykuya dalmadan önce birçok insan endişelerini ya da almak zorunda oldukları kararları tekrar gözden geçirirler. Bunu yapmak “gece anksiyetesi” yaratır ve dinlenmenizi etkiler. Stres genellikle huzurlu bir uyku çekmenizin önüne geçer. Bu rahatsızlık, uyurken bile alarm durumunda kalmanıza neden olur. Bundan dolayı kolayca uyanırsınız ve huzurlu bir şekilde uyuyamazsınız. Bu tip durumlarda en iyi fikir bazı rahatlama teknikleri öğrenmeniz olacaktır.

Mükemmeliyetçi olmak

Mükemmel olmak için uğraşmak daha çok çalışmanıza ve yorulmanıza sebep olur. Bu sebeple belirlediğiniz hedeflerde gerçekçi olun. Projelerinizi gerçekleştirmek için zaman sınırı belirleyin ve buna uymaya çalışın. Hemen yapmak için kendinizi yormayın.

Sürekli abur cubur tüketmek

Şeker ve basit karbonhidratla dolu olan hazır gıdaların glisemik indeksi yüksektir. Kan basıncındaki ani yükselmeler ise yorgunluğa yol açar. Her yemekte tam tahıllarla birlikte yağsız protein alarak kan şekerinizi sabit tutun. Fırında tavuk, kahverengi pirinç, somon balığı, tatlı patates ya da tavuklu ve meyveli salata iyi birer seçenektir.

Dağınık yerde çalışıyorsanız

Kalabalık bir masa zihinsel olarak sizi yorar, odaklanmanızı zorlaştırır. Her günün sonunda işlerinizi bitirin ve kişisel eşyalarınızı düzenleyip yerlerine yerleştirin. Ertesi gün güne pozitif başlamanıza yardımcı olur.

Yorgun uyanmanızın diğer nedenleri

Ayrıca, eğer uyku hijyeniniz iyi değilse uyandığınızda yorgun hissetmeniz son derece normaldir. Çok fazla ışık, ses ya da örneğin yüksek sıcaklıklar, huzurlu bir şekilde dinlenmenizi engeller. Bu ayrıca günlük alışkanlıklarınızın kötü olması ile ilgili de olabilir. Çeşitli çalışmalar uyumadan önce ekranlara bakmanızın dinlenmenize yardımcı olmadığını göstermiştir. Ayrıca büyük porsiyonlu öğünler yemek de iyi bir fikir değildir, özellikle de bu öğünler çok miktarda şeker içeriyorsa. Gün içerisinde egzersiz yapmamak da iyi bir uyku çekmenizi etkiler.