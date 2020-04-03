Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı Tamamı kurgu

Seren Serengil'in evinde çalışan yabancı uyruklu yardımcısı, 'koronavirüs taşıyorsunuz' diyerek darp edilip ormana atıldığını iddia edilmişti. Bomba etkisi yaratan bu haberle ilgili yardımcı kadın suç duyurusunda bulunurken, Serengil sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların 'kurgu' olduğunu söyledi.

''Tamamı kurgu''

Serengil açıklamasında, ''Tamamı kurgu olan bu komik, bilinçli düzenlenmiş iftira ile ilgili açıklamam budur. Yarın kendi programımda konuyla ilgili açıklamamı yapacağım... Hala kötülük ve iftiralarına devam eden grubun kurgulamış olduğu ve bu kadını kullandığı düşünülmektedir.'' dedi.Konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Serengil, ''Konuyu çarpıtarak farklı şekilde olmuş gibi yansıtan, bizimle uzun bir süreçtir uğraşan basın yayın organlarıyla ilgili de şikayetlerimizi yaptık. Sevenlerimin bu haberlere üzülmemesini bunlara itibar etmemelerini rica ederim. Bugün yayında görüşürüz sevgiler.'' ifadelerini kullandı.

''Bizi korono etmeden seni dağa bırakayım''

Dilekçede, darp edilen Gulnoza Mamatova'nın bahçeye koşarak telefonundan saat 09.52'de 155'i aradığı, peşinden bahçeye koşan Mustafa Tohma'nın polisin arandığını görünce telefonu zorla elinden aldığı ve o anda telefon açık olduğundan 1 dakika 32 saniye kayıt oluştuğu öne sürülerek, şu iddialar dile getirildi:"Mustafa Tohma bu arada müvekkili zorla eve sokmuş, 'derhal eşyalarını toplamasını' istemiştir. Müvekkil eşyaları toplarken odaya gelen Serengil, yine müvekkile defalarca vurmuş, müvekkilin eşyalarını parçalamış, küfür ve hakaret etmiş, 'Bizi korona etmeden seni dağa bırakayım, seni deport ettireceğim, bu ülkede beni herkes tanıyor, benim söz geçirmeyeceğim polis, hakim, savcı yok. Birazdan yapacaklarımı göreceksin' diyerek, eşyaların toplanmasına da izin vermeden Mustafa Tohma ile birlikte müvekkili 34 SY 2211 plakalı aracına bindirerek yola çıkmışlardır. Bu duruma ilaçlamaya gelen kişiler şahit olmuşlardır. Müvekkil burada omuzundan yaralanmıştır. Şüpheliler müvekkili Beykoz Ormanı'na götürmüşler, arabadan çıkarmışlar, şüpheli Tohma'nın zorla aldığı telefonunu da arabadan fırlatmışlardır. Müvekkil arabadan atıldığı yerden bir saat yürüyerek yerleşim yerine yakın duraklara gelmiş ve oradan otobüsle, yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şey yapamadan evine gelmiştir."

Korkuma kararı içinde başvuru yapıldı

Suç duyurusu dilekçesinde Mamatova'nın halen bu kişilerin tehdidi altında olduğu için İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne koruma kararı verilmesi talebinde bulunulduğu da belirtilerek, Serengil ve erkek arkadaşı Tohma'nın, "hakaret, birden fazla kişi ile tehdit, kasten yaralama, hürriyeti tahdit, mala zarar verme ve yağma" suçlarından, avukat Essennur Ezgi'nin de "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesiyle birlikte, Mamatova'nın aldığı darp raporu ile aldığı darba ilişkin, yolunmuş saç görüntüsünün de olduğu fotoğraflar da savcılığa sunuldu.