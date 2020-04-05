Ellerdeki lekeler nasıl geçer el peelingi uygulayın!

Yaş aldıkça ellerimizde yaşlanmanın belirtileri olarak cilt lekeleri görülür. Bu lekelerin önüne geçmek için öncelikle güneşe cildinizi çok fazla maruz bırakmamanız gerekiyor. Daha sonra ellerinizi nemlendiricilerle nemlendirmek önem taşıyor. Erken yaşta can sıkıcı cilt lekelerinden korunmak için yapmanız gereken tüyoları paylaştık. İşte ellerdeki lekeleri geçiren yöntemler!

Ellerinizi temizleyin

Elinizdeki kir ve bakterilerden arınmak için gün boyunca ellerinizi yıkayın. Kuru bir cilde sahipseniz, nemi cildinizde tutmak ve daha da kurumamasını sağlamak için nemlendirici ile formüle edilmiş sabun ürünlerden yararlanın.

El peelingi uygulayın

Ellerinizin yüzeyindeki ölü cilt hücrelerini yok etmek için hafif bir fırça yardımı ile kahverengi şekerle karıştırılmış badem yağı peelingini ellerinize uygulayın. Bu yöntem, yeni cilt ortaya çıktıkça koyu lekelerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olacaktır. Bu süre zarfında cildinizi tahriş etmediğinizden veya zarar vermediğinizden emin olun.

Elinizi nemlendirin

Cildinizi aydınlatmak, pürüzsüzleştirmek ve nemlendirmek için yeşil çay, rezervatrol, E vitamini veya retinol içeren formüllere sahip el kremleri ve losyonları tercih edin.

SPF

Bu muhtemelen tüm rutinin en önemli adımıdır. Güneşe maruz kalmanın ciltte yaşlanmanın bir numaralı nedeni olduğunu ve bulutlu bir gün gibi görünse bile hala UVA ve UVB ışınlarına maruz kalabileceğinizi biliyor muydunuz? Açık tenli iseniz, en az SPF 30 içeren kremleri ellerinize uygulayın. Ellerinize uygulayacağınız SPF'li kremler ile koyu noktaların oluşmasını ve güneş hasarını önlemeye yardımcı olacaksınız.