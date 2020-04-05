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Evde fön nasıl çekilir saç türünüze uygun fırçayı seçin!

Güzellikte önemli bir yere sahip olan saçlarınızın bakımlı görünmesini istiyorsanız evde fön çekebilirsiniz. İşte evde kolaylıkla fön çekme tüyoları!

Evde fön nasıl çekilir saç türünüze uygun fırçayı seçin!
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Her kadın günlük yaşantısında saçlarının bakımlı ve güzel görünmesini ister. Koronavirüs sebebiyle eve kapandığımız bu dönemde saç bakımınızdan taviz vermek zorunda değilsiniz. Birkaç ipucunu takip ederek evde fön çekmeniz oldukça kolay. İşte evde fön çekmenin püf noktaları!

Fırçanın boyutu ve cinsi 

Evde fön çekerken; ısıyı kolayca iletebilen bir kıl yapısına sahip ve saçınızın boyuna ve yapısına uygun bir saç fırçası kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Nemli saçlarınızı geniş dişli taraklar kullanarak saçlarınızı taramak; fön sırasında da saçlarınızın daha kolay taranıp, şekil almasını sağlar.

Fön makineleri ve kurutma makineleri 

Fön makineleri ve saç kurutma makineleri farklı yapılarıyla birbirlerinden ayrılıyor. Evde saçlarımızı kurutmak için kullandığımız makineler fön çekmek için yeterli olmayabilir. Saç makineleri; belirli bir ısıya ulaştıktan sonra koruma rezistansını devreye sokarak durabilir ya da aşırı yüklemeden bozulabilir.

Fön çekme 

Saçlarınızı yıkayıp taradıktan sonra kurutun. Klipsli tokalar yardımıyla saçlarınızın ön ve arka kısımlarını 3 ya da 4 parçaya ayırın. Fön çekmeye öncelikle ense kısımlarından başlayın. Saçlarınızın daha hacimli bir görünüm kazanması için; fönü aşağıya doğru değil, saçlarınızın uzama yönünün aksine doğru uygulamalısınız.

 

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