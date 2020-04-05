search menu
search
close

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur pozuyla sosyal medyayı salladı!

'Evde kal' çağrılarına uyan ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil karantinada paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur pozuyla sosyal medyayı salladı!
-A A+

Geçtiğimiz günlerde Instagram soru cevap etkinliğinde yaptığı "Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim" itirafıyla dikkat çeken Yasmin Erbil bu kez iddialı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu. 

Binlerce beğeni yağdı

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla büyük ilgi toplayan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, karantina pozuyla takipçilerini mest etti. Erbil'in iddialı karantina pozlarına 15 bin beğeni geldi.

Yasmin Erbil kimdir?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.
Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek Reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ellerinizdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız... Ellerinizdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız...
Güzellik
Bu lezzete doyulmaz: Cevizli tarator tarifi Bu lezzete doyulmaz: Cevizli tarator tarifi
Yemek
En Güncel Galeriler
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Arda'nın eşi evini paylaştı! Servet değerindeki giysileri olay oldu!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Karantina Selena'ya yaramadı! Justin Bieber'ı aklından çıkaramadı!
Önceki Haberler
Evde fön çekmenin püf noktaları burada!
Evde fön çekmenin püf noktaları burada!
Nesrin Cavadzade'den sokağa çıkma yasağına güldüren yorum!
Nesrin Cavadzade'den sokağa çıkma yasağına güldüren yorum!
Sürekli üşümenizin sebebi bu hastalık olabilir!
Sürekli üşümenizin sebebi bu hastalık olabilir!
Hadise mor taytlı pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Hadise mor taytlı pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor oyuncusundan yeni açıklama!
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor oyuncusundan yeni açıklama!
Rezidansa taşınan ünlü YouTuber'ın kirası dudak uçuklattı!
Rezidansa taşınan ünlü YouTuber'ın kirası dudak uçuklattı!
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir!
İdrar kaçırma sebebinizin altında hayati bir risk olabilir!
Hem pratik hem nefis: Katı yağsız kurabiye tarifi
Hem pratik hem nefis: Katı yağsız kurabiye tarifi
Yorumlar