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YouTuber Duygu Özaslan yeni taşındığı lüks rezidansa aylık 15 bin lira verecek!

YouTube Türkiye'nin en fazla aboneye sahip kullanıcılarından biri olan Duygu Özaslan, Şişli'de lüks bir rezidansa taşındı.Özaslan'ın aylık kirası ise 15 bin TL.

YouTuber Duygu Özaslan yeni taşındığı lüks rezidansa aylık 15 bin lira verecek!
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YouTube'da çektiği makyaj videoları sayesinde üne kavuşan Duygu Özaslan, verdiği cesur pozlarla dikkat çekmişti. Ünlü YouTuber, uzun zamandır yaşadığı Maslak'tan Şişli'ye taşındı. Özaslan'ın aylık kirasını duyanlar şoke oldu. 

Birçok ünlü isimle komşu oldu

HaberTürk'ün haberine göre, ünlü Youtuber'ın son adresi Şişli/Esentepe oldu. Özaslan bölgenin en dikkat çeken yapılarından birine taşındı. Özaslan, kiraların 15 bin TL'den başladığı rezidansta, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Lider Şahin gibi isimlere komşu oldu. 160 m2 büyüklüğünde 2+1 daireye taşınan Özaslan'ın dairesinde, 40 m2'lik teras da yer alıyor.

İç çamaşırlı pozu olay olmuştu

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve fenomen haline gelen Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Korona günlerinde sık sık ev hallerini Instagram hesabından paylaşan Özaslan, geçtiğimiz gün cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaşmıştı.

 

 

 

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