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Sürekli üşümenin nedenleri neler raynoud fenomeni olabilir!

Bazı insanlar bulundukları ortam yeteri kadar sıcak olsa dahi üşümeye devam ederler. Peki sürekli üşümek neden olur? Raynaud fenomeni sebebi olabilir!

Sürekli üşümenin nedenleri neler raynoud fenomeni olabilir!
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Bir insanın soğuğu hissetmesi cinsiyete ve kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Ancak bazılarımız sağlıklı beslenmesine ve sıcak bir ortamda bulunmasına rağmen üşümeye devam edebiliyor. Bu durumun arkasında genellikle biyolojik hastalıklar oluyor. Nadir görülen bir hastalık olan Raynaud fenomeni de bunlardan biri. İşte sürekli üşümenin sebepleri!

Kansızlık (Anemi) 

Anemi ellerinizde ve ayaklarınızda üşümeye yol açan yaygın bir hastalıktır. Kansızlık olarak da bilinen anemi, vücudunuz, organlarınıza ve dokularınıza oksijen veren kırmızı kan hücrelerinden yoksun olduğunda ortaya çıkar. Bunun pek çok sebebi olabilir: Hamilelik, regl döneminde fazla kan kaybı, zayıf demir emilimi ve kötü beslenme nedeniyle vitamin eksikliği anemisi... Aneminiz olduğundan şüpheleniyorsanız hekiminize başvurarak gerekli testleri yaptırmanız gerekir.

Yeterli miktarda su içmemek

Suyun üşümedeki etkisine inanamayabilirsiniz. Su metabolizmayı hızlandırır, vücudunuzun yiyecekleri parçalamasına, enerji ve ısı yaratmasına yardımcı olur. Susuz kalırsanız vücudunuzu ısıtacak ısı ve enerjiniz de olmaz. Bunun için yeterince su içtiğinizden emin olun. Eğer suyu tatsız buluyor ve su içme alışkanlığı edinmekte zorlanıyorsanız ona lezzet katmanın birkaç yolu var: Limon, nane, fesleğen, salatalık ve aklınıza gelebilecek başka bir şey ile suyunuzu aromalandırabilirsiniz.

Tiroid bezinin iyi çalışmaması 

Hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterli hormon üretemediği bir durumdur ve soğuğa karşı tahammülsüzlüğe yol açar. Tiroid hormonları metabolizmayı ve vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olduğu için yoksunluğu durumunda sürekli üşüme hissederiz. Hipotiroidizmin diğer semptomları arasında yorgunluk ve düşük kalp hızı da sayılabilir. Bu durumu ortaya çıkarmak için mutlaka bir doktora gidin. Basit bir kan testiyle tiroid hormonlarınızın durumunu öğrenebilirsiniz.

Raynaud fenomeni 

Raynaud fenomeni, el-ayak parmaklarınızını beyaz veya maviye dönüştürebilir. Damarları etkileyen, parmaklara ve ayak parmaklarına kan akışını azaltarak üşümeye yol açan nadir bir hastalıktır. Başlangıçta kan akışı azaldığı için parmaklar ve ayak parmakları gri-mavi olur. Normale dönerken de parmaklar tekrar kırmızılaşır, bununla birlikte uyuşma ve ağrı hissedilebilir. Raynaud; soğuk, stres, bazı kimyasallarla temas ve diğer faktörler tarafından tetiklenebilir. Bu nedenle bir uzmandan yardım almakta fayda var.

Uykusuzluk 

İyi ve kaliteli bir uyku, vücut sıcaklığını düzenlemek için son derece önemlidir. Soğuktan titremenizin sebebi aslında bu kadar basit de olabilir. Bu nedenle günlük programınızı yeniden düzenleyip enerji depolamak için zaman ayırın.

Aşırı zayıflık 

Düşük kilolu olduğunuzda sizi soğuktan koruyacak vücut yağlarından yoksun kalırsınız. Eğer kilo vermek için yeterince yemiyorsanız bu metabolizmanızı bozabilir ve sıcaklık seviyenizi etkileyebilir. Siz siz olun yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun sağlıklı, dengeli bir diyet yapmayı tercih edin.

Dolaşım yetersizliği 

Periferik arter hastalığı, damarların organlara ve dokulara kan iletmede başarısız olmasına neden olarak üşümeye yol açar. Damarlarda meydana gelen tıkanıklık da ellerde ve ayaklardaki kan akışını etkileyerek üşümeye, uyuşmaya sebep olur. Bu durumu engellemek için yaşam tarzınızı yeniden düzenleyin. Mesela işe sigarayı bırakmakla başlayabilirsiniz.

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