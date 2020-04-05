Nesrin Cavadzade'nin 20 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımı güldürdü!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsten halkı korumak için birtakım önlemler alındı. Önce 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkması kısıtlandırıldı. Ardından hastalığı taşıyıcı özelliği bulunan 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi. Oyuncu Nesrin Cavadzade de bu yasakla ilgili güldüren bir paylaşıma imza attı.

"Son kez dışarı çıktım"

FOX TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak "20 yaşın altındakilere yasak geldi. Son kez dışarı çıktım" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun zayıflığına dikkat çeken bazı takipçileri "50 kilo altına sokağa çıkma yasağı gelirse üzül bence" diyerek espri yaptı.