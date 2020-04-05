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Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den açıklama daha iyi hissediyorum!

Mucize Doktor'da Defne karakterini canlandıran Cansın Çekili koronavirüse yakalandı. Evinde karantinada olan oyuncu, "Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'den açıklama daha iyi hissediyorum!
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Sevilen dizi Mucize Doktor'da Defne rolünde seyirci karşısına geçen Cansın Çekili, sosyal medya hesabından  20 gündür bronşit ve alerji nedeniyle tedavi gördüğünü ve koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 

Kötü haberi sosyal medya hesabından veren güzel oyuncu "Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" dedi. Koronavirüs haberiyle hayranlarını korkutan oyuncudan yeni açıklama geldi. 

"Odamda kendimi karantinaya aldım"

.Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, "Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım. İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Cansın Çekili kimdir?

Cansın Çekili, 8 Ekim 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kamera önünde oyunculuk eğitimi alan güzel isim, ilk deneyimini 2018 yılında Erkenci Kuş isimli dizi ile yaptı. Dizide Aysel karakterini canlandıran Cansın Çekili, Çocuk dizisinde ise Zeynep karakteri ile yer aldı. Cansın Çekili Defne karakteri ile Mucize Doktor dizisinde rol aldı.

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