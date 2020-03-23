Evde kaş alma yöntemleri neler ağda en hızlı sonucu veriyor!

Kaşınızı evde kendiniz almanız hem hijyenik hem de masrafsız bir yöntem. Özellikle koronavirüs tehditi sebebiyle vaktimizi evimizde geçirdiğimiz şu günlerde en uygun tercih kaşınıza kendinizin şekil vermesi olacaktır. Ağda, cımbız ya da iple kaşınıza en uygun yöntemi belirleyerek bir maskara fırçası veya kaş tarağı yardımıyla alabilirsiniz. İşte kaş alma yöntemleri...

Cımbızla kaş almak

Cımbızla kaş almak, en güvenli ve en kolay kaş alma yöntemlerinin başında geliyor. Kaşlarınızı fırça yardımı ile yukarı taradıktan sonra uzun olan kaşlarınızı kaş makası ile kesin. Daha sonra istemediğiniz fazlalıkları alarak kaşınıza şekil verin. Kaşlarınızı kısaltmak istiyorsanız; kaşlarınızın başladığı kısımlarını ve orta bölümleri kesebilirsiniz.

İple kaş almak

İple kaş alma yöntemini denemek istiyorsanız; uzun bir ipi parmaklarınıza dolayın ve makas şeklini verin. Bu yöntemi denerken ilk başlarda hata yapabilirsiniz. O yüzden ipe istediğiniz gibi yön veremiyorsanız; bu tekniği kullanmamanızı öneririz.

Ağda ile kaş almak

Ağda ile kaş almak biraz acılı olabilir ancak en hızlı sonucu verecektir. Ağda ile kaşlarınızı alırken ağdayı sürdüğünüz yere dikkat etmeli, çok fazla taşırmamalısınız. Ağda ile kaşlarınızı almadan önce atlamamanız gereken bir adım var. Bu adım; kaşlarınızı kısaltmak! Böylece kaşlarınızı daha net görebilecek ve hangi bölgeleri şekillendirmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Burada yüzünüzde iz bırakacak ağdaları kullanmamak, ağdayı uygularken taşırmamak ve cildi tahriş etmemek oldukça önemli.