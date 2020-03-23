Oyuncu Levent Ünsal kimdir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Ünlü oyuncu Yenibosna Kocasinan Camii'nden gerçekleşen cenaze namazının ardından sonsuzluğ uğurlandı.

Oğlu sosyal medya hesabından paylaştı

Levent Ünsal son yolculuğuna Yenibosna Kocasinan Camii'nden gerçekleşen cenaze namazının ardından uğurlandı.Levent Ünsal'ın oğlu Alp Ünsal, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Merhaba, dünden beri sizler gibi inanamıyorum olana bitene. Canımın içi babam Levent Ünsal'ın cenazesi bugün Yenibosna Kocasinan Camii'nden öğle namazında kalkıp Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecektir. Gönül isterdi ki rutin koşullarda hep beraber acımızı paylaşalım ancak içinden geçtiğimiz salgın koşullarını da düşünerek cenazeyi çekirdek ailemizin katılımıyla kaldırma kararı aldık. Anlayış göstermenizi umuyoruz. Bu kötü günleri geride bıraktığımızda babam için, bana kalırsa onun da isteyeceği gibi sahneden bir anma ve uğurlama gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Kalben yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bugün babamı onu nasıl anmak isterseniz öyle anın, güzel günlerde hep beraber sarılarak onu anmak dileğiyle. İyi ki varsınız.

Levent Ünsal kimdir?

1983-2002 Yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda 20 oyunda görev aldı.1992 de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent FM'de radyoculuğa başladı. 1995 de Hür FM, 1997-2004 Best FM, 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı (Sessiz Gemi, Posta Arabası, Baykuşun Gördükleri, Yol Hikayeleri, L Cetveli,Monkey Show, Kelimatik vs… Satel TV'de L CETVELİ isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. leven1996 ATV'de Çürük Elma, 1998 TGRT de TEK Mİ ÇİFT Mİ yarışmalarını sundu. Birçok TV dizisi ve reklamlarında yer aldı. Rus Gelin, Köşe Dönücü ve Pardon isimli sinema filmlerinde oynadı.