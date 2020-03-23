Egzama nedir aşırı kolonya kullanımı sebep oluyor!

Genellikle ellerde görülen egzama, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir cilt sorunu. Egzama kronik bir hastalık olabildiği gibi bu cilt problemine kullandığınız kolonya,parfüm, deterjan gibi kimyasal ürünler de sebep olabiliyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle kolonya kullanımının artması egzama vakalarının görülmesini de sıklaştırdı. Peki egzama nedir? Neden olur? Tedavisi nasıl? Egzama hastalığıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Egzama nedir?

Tıpta atopik dermatit olarak adlandırılan egzama, deride oluşan iltihabi bir hastalıktır. Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

Egzama belirtileri nelerdir?

Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen egzama hastalığı, genel olarak tüm hasta bireylerde aynı belirtileri gösterir. Bu belirtilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

- Ciltte kuruluk

- Kaşıntı

- Kabarcık oluşumu

- Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

- Kızarıklık

- İltihap

- Saç derisinde kepeklenme

- Deride çatlama

Egzamaya yol açan başlıca etkenler şunlardır:

- Deterjanlar, boyalar, sabunlar, parfümler, giysiler, kolonya, krem, makyaj ürünleri ve losyonlar, metaller ve lastik gibi maddeler

- Diş macunu ve gargara suları

- Bazı bitkiler( incir gibi)

- Pederin (bazı böceklerin ezilmesinde ortaya çıkan madde)

- Cilt kuruluğu

- Kremler ve losyonlar

- Bazı ilaçlar

- Tozlar, polenler stres ve yiyecekler

- Nikel ve kobalt gibi elementler

Egzama hastalığı türleri

El Egzaması: Zayıf uyaran maddelerin el ile teması sonucunda ortaya çıkan, el bölgesinde görülen egzama türüdür. Genellikle temizlikle uğraşan kişilerde, ev hanımlarında kimyasal maddeler ile temas eden kuaförlük, metal işçiliği gibi mesleklerle uğraşan bireylerde sıklıkla görülür.

Atopik Egzama: Alerjik yatkınlık ve çevresel etmenler nedeniyle görülür ve bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkar. Hastalık zamanla hafifleyip iyileşme eğilimine geçse de tekrarlayıcı özelliğe sahiptir.

Seboreik Egzama: Nedeni tam olarak bilinmeyen bir egzama türü olmakla birlikte cildin yağlı olduğu bölgelerde ortaya çıkar ve kızarıklık, pullanma ve kabuk oluşumuna sebep olur. Kış ve bahar aylarında artış gösterir.

Kontakt Egzama: Cilde temas eden iritan maddeler ve cildin koruyucu yağ tabakasının oluşumuna izin vermeyen kimyasallarla sürekli temas nedeniyle ortaya çıkar. Akut veya kronik olabilir.

Numuler Egzama: Genellikle eller, kollar ve bacaklarda yaygınlık gösterir. Kaşıntılı dairesel lezyonlara sebep olur ve genellikle erişkinlik döneminde görünen kronik seyirli bir egzama türüdür.

Asteatotik Egzama: Cilt yüzeyindeki yağ tabakasının azalması nedeniyle ortaya çıkar. Sık banyo yapılması ve yaşlılık nedeniyle cildin kuruması gibi nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Stres Egzaması: Strese bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik kaynaklı egzama türüdür

Egzama tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastalığın tedavisinde genellikle alerji önleyici ilaçlar, kortikosteroid içerikli ilaçlar, ve nemlendiricilerden yararlanılır. Kaşıntının önlenmesi için krem ve jeller kullanılabilir. Ciltteki kuruluğun önüne geçmek için bol miktarda su tüketilmeli, alerji oluşumuna yol açan besinler tespit edilerek bu besinler diyetten çıkarılmalıdır. Tedavi sürecinde cildi kaşımamak ve oluşan kabarcıkları patlatmamak büyük önem taşır. Eğer siz de egzama hastalığına sahipseniz yukarıda belirtilen hususlara özen göstererek ve düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırarak hastalığın yol açtığı sorunların önüne geçebilir, yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.