''En büyük hobim cinsel ilişki'' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çeken Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği '' cinsel ilişkiye girmek'' cevabı ile sosyal medyada gündem oldu. Soydan yanlış anlaşılınca isyan gelen yorumlara isyan etti.

''En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek''

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

''Hem gerizekalı olmayın hem evde olun''

Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" dedi.

Bornozlu paylaşımına beğeni yağmıştı

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşmıştı. Paylaşımına duş emojisi koyan Soydan'ın bu fotoğrafına saniyeler içeriisnde binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.