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ibrahim Tatlıses kimdir evde kal çağrısı yaparak ev halini paylaştı!

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara bir çağrıda şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten geldi. Tatlıses ''evde kal'' çağrısı yaparak ev halini paylaştı.

ibrahim Tatlıses kimdir evde kal çağrısı yaparak ev halini paylaştı!
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Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak vatandaşlara ''evde kal' çağrısı yapıldı. Mecburiyet dışında herkesin sokağa çıkmasına sınırlama getirildi. İbrahim Tatlıses'te ''evde kal'' çağrısına kulak vererek ev halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı. 

''Evinizde kalın güvencede kalın''

İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses ev halini paylaşarak hayranlarına ‘evinde kal’ çağrısı yaptı. Pijamalarıyla oturup bulmaca çözerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Bu zor süreci ben de sizler gibi evimde geçiriyorum. Lütfen sizlerde evinizde kalın güvence kalın! Ellerimizi bolca yıkamayı da unutmayalım" notunu yazdı.

İşte o paylaşım... 

ibrahim Tatlıses kimdir evde kal çağrısı yaparak ev halini paylaştı!

İbrahim Tatlıses kimdir? 

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı.Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla birlikte önce Adanada ardından Ankarada çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. 1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi. "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümleri büyük ilgi gördü."Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar" "Sormadın beni" "Fırat" gibi popüler parçaları kendisine has üslubuyla yorumlayarak 1996 ve 1997 yıllarında ödüller aldı.Talk show programları, yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle birçok dalda başarılı çalışmalara imza attı.

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