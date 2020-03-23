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"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

"Evde kal" çağrısında bulunan eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, kendi çağrılarına uymayarak eşleriyle aynı sahilde yürüyüş yaparken pişti oldu.

"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
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Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronovirüsten dolayı Türkiye'de de tam 30 kişi can verdi. Tüm ünlü isimler sosyal medya hesaplarından "Evde kal" çağrısında bulundu. O ünlülerden biri Demet Şener olurken diğeri de eski eşi İbrahim Kutluay'dı. Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, kendi çağrılarına uymayarak eşleriyle aynı sahilde yürüyüş yaparken püştü oldu. 

''Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz''

Sahili eşi Cenk Küpeli'yle el ele turlayan Demet Şener "evde kal" uyarılarına rağmen neden dışarı çıktıkları sorusuna "Sporumuzu yapıp hemen döneceğiz" yanıtını verdi. Olaylı bir şekilde boşandığı eski Eşi Şener'in de olduğu Arnavurtköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'da kendini sokağa atan ünlüler arasında yer alıyordu. Eski eşler aynı sahilde pişti oldu. 

"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

Evlilikleri ihanet yüzünden bitmişti 

2005 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan İbrahim Kutluay ve DemetŞener, 11 yıllık evliliklerini ihanet nedeniyle bitirdi. Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldatan İbrahim Kutluay, evliliğini bitirdikten sonra da ilişkisine kaldığı yerden devam etti.

"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi

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