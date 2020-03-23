Sinir otunun faydaları neler solunum yolu hastalıklarını hafifletiyor!

Yaz kış tüketilmesi gereken sinir otunun sağlık için birçok faydası bulunuyor. Yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılan sinir otu vücudun ihtiyacı olan C ve K vitamini, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor gibi değerli maddeleri içeriyor. Sinir otu özellikle kış sezonunda görülen solunum yolu hastalıklarını gidermede doğal ilaç görevi görüyor. Üstelik bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Gelin sinir otunun hiç duymadığınız faydalarına birlikte bakalım...

İşte sinir otunun mucizevi faydaları!

- Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan apse, çıban ve dolama gibi ciddi cilt hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır.

- Bazı bölgelerde bu ota siğil otu denilmesinin nedeni siğil gibi cilt hasarlarına iyi gelir.

- Bağırsaklarda biriken parazitler bir süre sonra taş ve kum oluşumuna neden olur. Ayrıca gaz sancılarına neden olan bu parazitleri vücuttan atmak için de uzmanlar bu otun çayını önerir. İdrar yolu ile bu parazitleri vücuttan atar.

- Özellikle Ekim ve Şubat ayları arasında sıklıkla yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Eylül ayından itibaren düzenli tüketildiğinde kış boyu bağışıklığı hastalıklara karışı korur.

- Öksürük, balgam, bronşit, nefes tıkanması gibi rahatsızlıkları gidermek için de tüketilen bu otun çayı göğüsü yumuşatarak rahatsızlıklardan hasar almadan atlatılmasını destekler.

- Son yıllarda artan rahim ve rahim kanserinde yapılan araştırmalar sonucunda iyileştirici etkisi olduğu görülmüştür.

- Kalp hastalıklarına neden olan damar tıkanıklığını önleyerek, kan seviyesini dengeler ve ani felç, inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Şeker hastalarının da rahatlıkla kullanabileceği bu ot uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

- Ayrıca akne ve iltihaplı sivilce tedavisinde de sinir otu ile hazırlanan suyu tonik olarak kullanabilirsiniz.

- Nasır, pişik ve böcek sokmalarında da kullanılır.