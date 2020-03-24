Evde manikür nasıl yapılır ojenize top coat uygulayın!

Kuaförde manikür yaptırmak hijyen konusunda hassas olanların tercih etmediği bir yöntem. Evde kendiniz manikür yaparak hem hijyenik hem de tasarruflu bir yol seçebilirsiniz. Peki evde profesyonel ellerden çıkmış kadar güzel manikür nasıl yapılır? İşte evde manikür yapmanın püf noktaları!

Manikür suyu hazırlayın

Elinizi yakmayacak ısıda, sıcak bir su hazırlayarak; ellerinizi içine sokun. Manikür suyuna birkaç damla limon damlatarak, tırnaklarının beslenmesini sağlayabilir ve onları daha parlak bir görüntüye kavuşturabilirsiniz.

Törpü

Metal törpü, manikürün olmazsa olmazı! Metal bir törpü yardımı ile tırnaklarınızı şekillendirerek maniküre başlayın. Tırnaklarına istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken nokta; eğer ince yapıda bir tırnak yapısına sahipseniz, ani ve sert hareketlerde tırnağınızı kırma olasılığınız olduğu. Bu neden ile tırnaklarınızı törpülerken yavaş, sabırlı ve dikkatli olmalısınız.

3 taraflı sünger tırnak törpüsü

Bu törpüyü kullanarak; daha parlak ve pürüzsüz tırnaklara kavuşabilirsiniz. Törpünün yumuşak yüzeyi ile tırnaklarınızın yüzeyini törpüleyerek onları pürüzsüzleştirin. Daha sonra; parlatıcı tarafını kullanarak tırnaklarınızı cilalayın.

Kütiküllerden kurtulun

Tırnak etleriniz yumuşadıktan sonra onlardan kurtulmak daha kolay olacak. Elleriniz bir süre sıcak suda beklettikten sonra; kurulayın. Törpünün kenarı ya da özel kütikül aleti ile tırnak etlerini geriye doğru itin. Sonuçtan memnun kalmazsanız, kütikül makası kullanarak, tırnak etlerinizi dikkatlice kesebilirsiniz.

El kremi

Manikürünüz bittikten sonra; oje sürmeye geçmeden önce ellerinizi nemlendirin. Bu henüz işlem görmüş tırnak diplerinizin kendine gelmesine yardımcı olacaktır. Ojenizin olumsuz şekilde etkilenmemesi için, ellerinizin kremi emmesini bekleyin.

Ojenize top coat uygulayın

İstediğiniz renk oje seçmekte tabii ki özgürsünüz! Ancak atlamamanız gereken bir püf noktası var: Top coat! Ojenizin üstüne uyguladığınız top coat, hem cila hem de hızlı bir kurutucu olduğu için, ojenizin uzun zaman bozulmadan kalmasını sağlayacak.