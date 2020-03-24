Sinan Çetin Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü

Büyükada'daki villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen Sinan Çetin, şimdi de evinin bitişinde vatandaşların geçtiği yola izinsiz duvar ördüğü söylentisiyle gündem oldu. Daha öncede 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığı ile gündeme gelmişti.

"Herkesin evde olmasını fırsat bildi''

İddiaya göre Sinan Çetin, villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi'ne şikayette bulunan komşuları, Çetin'in "evde kal" kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz."