Göğüs ağrısı neden olur anksiyete ve stres ağrıya sebep olabiliyor!

Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabiliyor. Göğüs ağrısı kalp krizinin ilk belirtisi olsa da daha hafif rahatsızlıkların da belirtilerinden biri. Hissedildiğinde kişiye zor zamanlar yaşatan göğüs ağrısı zaman zaman nefes almaya bile engel olmaktadır. Göğüs ağrısına sebep olan başlıca psikolojik problem ise stres ve anksiyete olmakta. Göğüs ağrısı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

Göğüs ağrısı neden olur?

Göğüs ağrısı olduğunda genellikle kişinin ilk düşüncesi kalp krizi geçirdiğidir. Göğüs ağrısı kalp krizinin önemli bir belirtisi olsa da, nispeten daha az ciddi olan durumlardan da kaynaklanabilir. Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle yapılan ziyaretlerin yaklaşık %13'ü kalp ile ilgili ciddi bir sorun nedeniyledir. Göğüs ağrısı nedenleri şöyledir:

Anksiyete ve Stres

Anksiyete ya da stres ağrının direkt nedeni olabilir çünkü her iki durum da vücudun aşırı gergin olmasına yol açar. Göğüs ağrısı özellikle gergin olduğunuz süre değil, çoğu zaman siz dinlenirken ortaya çıkar.

Kas sıkışması

Ağrının sebebi genellikle kas sıkışmasıdır ve çok fazla hava soluduğunuz zamanlarda kolayca ortaya çıkabilen bir durumdur. Ağrıyı dindirmek için; sakin olmak, yavaşça nefes almak ve ağrının kendiliğinden yok olmasını beklemek gerekmektedir.

Hiperaktivite

Aynı zamanda, kalp atış hızınız yüksek olduğunda, genellikle daha yoğun bir şekilde nefes alırsınız; bu da göğüs ağrısına neden olabilir.

Miyokard enfarktüsü

Miyokard, kalpteki dolaşım sistemi yoluyla kan pompalamaktan sorumlu bir kas dokusudur. Bu dokunun görevini yerine getirememesi ya da damar tıkanıklığı, şiddetli göğüs ağrısına neden olabilir; çünkü kalp, çalışmak için ihtiyaç duyduğu kana ulaşamaz.

Perikardit

Perikardit, perikardın iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Perikard, kalbi örten bir katmandır ve aşağıdaki görevlerden sorumludur:

- Kalbin sürtünmesini ve yağlanmasını sağlayan sıvıyı depolar.

- Kalbin konumunu sınırlar.

- Kalbin baskısını dağıtır.

- Kalbi izole eder, bu sayede enfeksiyonlara karşı korur.

- Büyük bir risk taşımayan bu iltihaplanma, anti-inflamatuar ilaçlar ile azaltılabilir.

Aritmi

Aritmi, kardiyak ritimde normalden hızlı ya da yavaş bir değişikliğin olduğunu ima eder. Şiddetli göğüs ağrısına sebep olabilir.

Göğüs ağrısının diğer bazı nedenleri şunlardır:

Panik atak: Göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, yoğun terleme, nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi ve ölüm korkusu gibi belirtilere neden olur.

Zona: Su çiçeği virüsünün yeniden aktif hale geçmesi sonucu ortaya çıkan zona, sırttan göğüs duvarınıza kadar kabarcıklı döküntülere neden olabilir. Zonanın belirtilerinden birisi de göğüs ağrısı olabilir.

Göğüs ağrısı çektiğinizde ne yapmalısınız?

Göğüs ağrısı çekerken hatırlamanız gereken ilk şey sakin kalmaktır. Göğsünüzde ağrı hissettiğinizde şunları yapmalısınız:

- Rahatlamak

- Sakince nefes almak

- Bölgeye masaj yapmak

- Su içmek

- Ağrının geçmesini beklemek

- Bu sorunu düzenli olarak yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.