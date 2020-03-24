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Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

Acun Ilıcalı Survivor 2020'de acil durum konseyi düzenleyerek virüsün ülkemize sıçradığını yarışmacılara duyurdu. Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
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Televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 2 aydır dünyadan kopuk bir şekilde Dominik'te olan Survivor yarışmacıları Çin'den dünyaya yayılan 16 bin 500'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs hakkında bilgi verdi. Yarışmacılar ilk defa duydukları bu virüs karşısında büyük bir şok yaşadı. Ünlü televizyoncuya sorular sorarak içlerini rahatlatmaya çalışan yarışmacılar öğrendikleri karşısında gözyaşların hakim olamadı. 

''Aileleriniz güvende ve sağlıklı''

Survivor'da acil durum konseyi yapan Ilıcalı, koronavirüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı. Salgın hakkında bilgiler veren Ilıcalı, şunları söyledi: "Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerinizi tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Sürekli ailelerinizle temastayız. İlk önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

''İnsanlar evde çalışmaya başladı, sokaklar boşaldı''

Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Bankalar, marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Türkiye'de de yabancı ülkelere sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu"

''Dominikte bulunduğumuz yerde vaka yok'' 

Uzun zamandır çekim yaptıkları Dominik'in bulundukları bölgelerinde bir vakanın olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Dominik'te bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Bizim taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca çekim alanlarımızda her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi.

Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı

Yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı 

Dominik'e yarışma için geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık çalışanlarını desteklediler 

Yarışmacılarla her türlü bilgiyi paylaşan Acun Ilıcalı, Türkiye'de her akşam sağlık çalışanlarına alkış yapılarak gösterilen desteği unutmadı. Ünlü sunucu ve yapımcı yarışmacılardan da destek istedi. Survivor 2020 yarışmacıları gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızı alkışlayarak destek verdi. 

 

 

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