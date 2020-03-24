Hadise ile Kaan Yıldırım koronavirüsten korunmak için aynı evde karantinaya girdi!

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ile Hadise, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Aşklarını bir fotoğrafla duyuran ünlü çiftin bu sefer karantina paylaşımı olay oldu.

Aynı evde koronavirüs karantinası

Gecce'de yer alan habere göre: Güzel popçu, geçtiğimiz aylarda Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Bir ilan da yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Çift, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından dizi çekimleri ve konserlerin iptal olmasıyla kendilerini eve kapattı. Bu süreci ayrı geçirmek istemeyen ikili aynı evde kalmaya başladı. Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Kaan Yıldırım'ın poz verdiği koltuğun Hadise'nin evindeki koltuk olduğu anlaşıldı.

Aşklarını köpekle fotoğraf paylaşan Hadise duyurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle yayınladı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı. Yeni ilişkisi kabul eden Hadise, sevgilisiyle henüz kamera karşısına geçmedi.

İşte aşıkları ele veren koltuk detaylı pozlar...