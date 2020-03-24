Ebru Polat'tan yaşlıları tiye alan videoyu çekenlere sert tepki vicdansızlar!

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığı koronavirüs önlemi kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Yasağı dinlemeyip sokağa çıkanları polis olduğunu söylerek tiye alan video çekenler ise tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Videoyu çeken kişinin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Ebru Polat'ın da tepkisini çekti.

"Siz kiminle dalga geçiyorsunuz vicdansızlar!"

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi sonrası kendini evine kapatan ünlü şarkıcı, önce "Evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi. Ardından sosyal medyanın gündemine oturan videoyla ilgili Polat, "Bak işte benim anlatmak istediğim buydu... Ben bunları izleyince 2 saat ağlıyorum! Çekmeyin lan böyle videolar... Siz kiminle dalga geçiyorsunuz vicdansızlar!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti. Videonun kısa sürede viral olmasının ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.