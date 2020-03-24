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Rambutan nedir vücudu kanserli hücrelerden koruyor!

Tropikal iklimlerde yetişen rambutan meyvesi kanseri önlemede ve geriletmede bulunmaz bir nimettir. İşte rambutan meyvesinin daha önce duymadığınız faydaları!

Rambutan nedir vücudu kanserli hücrelerden koruyor!
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Anavatanı Endonezya olan rambutan meyvesi tropik iklimin görüldüğü ülkelerde ve Güney Doğu Asya ülkelerinde yetiştirilir. Dışı saçaklı içi yumurtaya benzer bir görünüme sahip olan rambutan mayhoş bir tada sahiptir. Rambutan meyvesi, içerisindeki antioksidanlar ve yüksek C vitamini oranıyla kanseri önler, kanserli hücrelerin de büyümesine engel olur. Gelin faydaları saymakla bitmeyen rambutan meyvesinin sağlığa yararlarına birlikte bakalım...

Kemik sağlığına iyi gelir

Rambutanın fosfor içeriği kemik sağlığında önemli rol oynar. Bol miktarda fosfor barındırdığı için kemiklerin oluşumuna ve bakımlarına katkı sağlamaktadır. İçeriğindeki C vitamini de kemik sağlığına destek olur.

Vücudu enfeksiyonlardan korur

Çalışmalar rambutanın antik zamanlardan bu yana antibakteriyel özellikleri için kullanıldığını göstermiştir. Bazı çalışmalarda meyvenin antiseptik özellikleri de tespit edilmiştir ve vücudu enfeksiyonlardan koruduğu görülmüştür. Meyve yaraların iyileşmesine de yardımcı olmaktadır.

Kilo vermeye yardımcı olabilir

Rambutanın nasıl kilo vermeyi sağlayacağına dair araştırmalar mevcut değil ancak genel araştırmalar sırasında meyvenin düşük enerji düzeyinden dolayı kilo almaya engel olabildiği görülmüştür. Ayrıca içeriğinde liflerin bulunması kilo vermeye yardımcı olmasını sağlayabilir.

Kanseri önler

Rambutan yüksek oranda antioksidan içerir. Bu sayede kanseri önleyici özelliği bulunmaktadır. Bu antioksidanlar inflamasyonlar ile savaşırlar ve vücuttaki hücrelerin korunmasına yardımcı olurlar. Meyvedeki C vitamin içeriği de bu konuda destek olur. C vitamini serbest radikalleri nötralize eder ve çeşitli kanser türlerinden korunmayı sağlar.

Yapılan bilimsel araştırmalarda, rambutan kabuğunun kanserli hücrelerin büyümesine engel olduğu ve bu özelliğinin karaciğer kanserinde bile kullanılabileceği görülmüştür.

Stresi azaltır

Stres altında çalışanlar için de rambutan meyvesi bulunmaz bir nimettir. Vücuttaki fazla toksini atarak stresi yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 

Diyabet tedavisi

Çin’de yapılan bir çalışmada, rambutanın anti-diyabetik özelliklerinin olduğu görülmüştür. Diyabet sahibi fareler üzerinde yapılan deneylerde, rambutan kabuğundan elde edilen fenolik ekstraktlar farelere enjekte edilmişlerdir ve bu da kan glukoz düzeylerinde hızlıca düşüşe sebep olmuştur.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Rambutanın yüksek lifli içeriği, koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Ayrıca hipertansiyon ve kolesterol düzeyleri üzerinde de azaltıcı etkiye sahiptir ve böylece kalbin hasar görmesine engel olur.

Cildi gençleştirir

Rambutan meyvesinin çekirdeklerinin cilt sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Çekirdekleri bir macun haline getirip daha sonra cilde doğrudan uygulayın. Macunun cilde düzenli olarak uygulanması, cildi yumuşatmakta ve onun dokusunu iyileştirmektedir. Rambutan uygulaması uzun vadede cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

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