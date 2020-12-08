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Hangi yağ neye iyi geliyor birbirinden etkili 5 muhteşem yağ!

Alternatif tıbbın sunduğu yağların faydalarını sizler için araştırdık. Peki hangi yağ neye iyi geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Hangi yağ neye iyi geliyor birbirinden etkili 5 muhteşem yağ!
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Alternatif tıpta kullanılan birçok yağ bulunuyor. Türlü türlü faydaları olan bu yağlar yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı oluyor. Elmaelma.com olarak sizlere en etkili 5 yağı ve faydalarını araştırdık. Peki hangi yağ neye iyi geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı! 

Portakal Yağı:

Eğer yağlı ve sivilceli bir cilde sahipseniz portakal yağı tam size göre! Cildinize masaj yaparak, kan dolaşımınızı hızlandırın. Bu yağ yüzünüzdeki sivilcelerin kurumasını sağlayacak ve cildinizi sıkılaştıracak. Düzenli olarak kullanmanız şartıyla..

Susam Yağı:

İnce telli saç, kirpik ve kaşlarınızdan şikayetçi iseniz susam yağın besleyici etkisinden yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra cildi zararlı güneş ışınlarından da korumaktadır. Cildinizin yaşlanmasını geçiktirecek bu yağa hayran kalacaksınız. 

Vanilya Yağı:

Evinizdeki veya buzdolabınızdaki kötü kokular sizi bıktırdıysa bir de vanilya yağını deneyin. 1 fincan suya 3-4 damla vanilya yağı damlatarak dolapta bekletin veya temizlik suyuna damlatın. Ayrıca hoş kokusu uyarıcı ve cinsel gücü artırıcı etkidedir.

Kakao Yağı:

Hamilelikte oluşan çatları önlemek için kakao yağı kullanabilirsiniz. Düzenli olarak kullandığınız taktirde hiçbir çatlağiniz olmayacak. Cildinizin elastikiyetini arttıran kakao yağı aynı zaman cildinizin kaybettiği nemini de geri kazanmasını sağlayacak. 

 

 

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