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Başucunuzda tuzlu limon bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin

C vitamini, vücudumuz için oldukça önemli bir organik bileşiktir. Özellikle meyvelerde bulunan bu vitamini daha iyi alabilmemiz için türlü yöntemler bulunuyor.

Başucunuzda tuzlu limon bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin
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C vitamini bakımından insan sağlığına oldukça fazla faydası bulunan limon ve enfeksiyonla başa çıkmak için en güçlü bileşik olan tuzun hem bedenen hem de ruhen faydaları duyanları oldukça şaşırtıyor.

Limon ve tuzu aynı anda tüketemeyen kalp ve tansiyon hastaları için risksiz bir şekilde fayda sağlayan tuzlu limon karışımını baş ucunda bulundurmak son yılların en faydalı ve gözde trendlerinden. 

 

İşte tuzlu limonu uyurken baş ucunuzda bulundurmanın faydaları...

Virüs oluşumunu engeller

Osmanlı döneminden bu yana en çok kullanılan tuzlu limon virüs temizlemek için birebir bir yöntemdir. Limonda da tuzda da bulunan antibakteriyel özellikleriyle odanın içinde virüs oluşumunu engelleyerek hastalıklara karşı savaşır.

Sinüs yollarını temizler

Alternatif tıp uzmanlarının son yıllarda kesinlikle her bireyin uygulaması için uyardığı yöntemlerden tuzlu limon karışımı antioksiden ve antibakteriyel özelliğiyle havayı ve sinüs yollarınızı temizler ve nefes rahatlığı verir.

Böcek ilacı görevi görür 

Yaz aylarında sesleriyle kaşıntılarıyla bizleri uyutmayan sivrisinek ve böcekleri odanızdan uzak tutmak için en etkili ve sağlıklı yöntem tuzlu limondur. Kokusu ve salgılarıyla yalnızca sivrisinek değil birçok böcek türünü bulunduğu ortamdan uzak tutar.

Kalp rahatsızlıklarını engeller

Limonun içerisinde yüksek oranda bulunan C vitamini kan akışını düzene sokar. Temiz hava ile birlikte kan akış hızının da düzenli olması hem kalp rahatsızlıklarını hem de cilt rahatsızlıklarını giderir.

Enerji arttırır

Tuzlu limon karışımının gece boyu baş ucunuzda durması yaydığı koku ve içeriklerle odaklanmanızı kuvvetlendirir ve çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olur. Uyku esnasında sinir sisteminizi yatıştıran tuzlu limon aynı zamanda odanızın havasını temizler, temiz bir hava solumak ise uyandığınızda vücut dinlenmişliğinizi arttırır ve enerjik uyanmanıza yardımcı olur.

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