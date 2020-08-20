Deniz Seki sevgilisi İrfan Özçelik ile plajda görüntülendi!

İş insanı İrfan Özçelik ile birlikte olan başarılı şarkıcı Deniz Seki'nin aşkı tam gaz sürüyor. Marmaris'in ardından Bodrum'da tatil yapan çift, birbirleriyle şakalaşırken görüntülendi.

Samimi anları dikkat çekti

Habertürk'te yer alan habere göre: Gözde aşıklar Marmaris tatilinin ardından Bodrum'a geçti. Ören kıyılarına demirledikleri lüks teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, aşk dolu anlar yaşadı. Sevgiline sarılan Deniz Seki, bir yandan da egzersiz yaptı. Sık sık birbirleriyle şakalaşan ikilinin keyifli halleri gözden kaçmadı.

10 kilo verdi

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından sahneye çıkan Deniz Seki, son dönemde Şeyda Coşkun ile çalıştığını ve 10 kilo verdiğini söylemişti.