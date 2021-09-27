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İlk buluşma için nasıl makyaj yapmalı? Doğallıktan vazgeçmeyin!

İlk buluşmaya giderken hüsrana uğramamak için doğal makyajdan vazgeçmeyin kalbinizin pır pır çarptığı ilk buluşma gününde makyaj yapmanın tüyolarını sıraladık!

İlk buluşma için nasıl makyaj yapmalı? Doğallıktan vazgeçmeyin!
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İlk buluşmaya giderken kıyafetinden tutun çantasına çantasından tutun makyajına kadar özene bözene giyinip boyanıyoruz. Ancak hüsrana uğramamak ve ve ilk buluşmada ''ben elimden geleni yaptım bu benim sonuçta'' demek için bir çok kadının sıklıkla sorun yaşadığı konulardan biri de makyaj seçimidir. İlk buluşma makyajlarında olabildiğince minimum düzeyde tutmaya özen gösterin. Yaptığınız makyajın suratınızda kek gibi kalın görünmesini istemiyorsanız doğal makyaj yapmanın ipuçlarını sıraladık!

Ten makyajı!

Hava sıcak olabilir soğuk olabilir hangi mevsimde olursa olsun ilk buluşma makyajında ten makyajınızın akmaması ve bozulmaması oldukça önemlidir. Bunun için makyaj öncesi cildinizi temizleyip baz uygulayın daha sonra inca yapıda hafif kapatıcılık veren bir fondöten uygulayarak hafif allık uygulayın. 

Göz makyajı

Gözlerinizde hafif derinlik ve çekiciilik kazandırmak için koyu renkli olmamak şartıyla gölgelendirme yapabilir veya eyeliner çekebilirsiniz. Son olarak maskara uygulayarak göz makyajınıza son noktayı koyabilirsiniz.

Dudaklarda Doğal Tonlar Seçin!

Dudağınızda olabildiğince doğal tonlarda hafif renk veren ruj seçimlerine yönelin aksi taktirde bir şey yerken veya içerken koyu renkli ruj sağa sola bulaşarak makyajınızı riske atabilir.

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