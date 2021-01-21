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Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar amonyak dökebilirsiniz!

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar? Oldukça can sıkıcı bir durum olan renk veren çamaşır lekesi sorununun çözümünün ne olduğunu sizler için araştırdık.

Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar amonyak dökebilirsiniz!
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Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar? Oldukça sık karşılaşılan bu durumdan kurtulmanın pratik yollarını sizler için hazırladık. Artık kıyafetlerinizi çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız. Peki nasıl? gelin bu sorunun yanıtı hep beraber öğrenelim. İşte renk veren çamaşır lekesini çıkarmanın püf noktaları! 

KIYAFETİNİZİN ÜZERİNE ALKOL DÖKÜN 

Yapmanız gereken şey üstünde renk çıkmış olan kıyafetinizi makineye atmadan önce izopropil alkolü lekenin üzerine dökmek. Ardından çok yüksek olmayan bir sıcaklıkta yıkamak. Hepsi bu kadar! 

SİRKEDEN YARARLANABİLİRSİNİZ 

Boyanmış kıyafetlerin üzerine kür olarak kullanabileceğiniz amonyak ve sirke çözeltisinden yararlanabilirsiniz.  Bir fincan amonyak içerisine bir fincan beyaz sirkeyi ayrı bir yerde karıştırınız. Bir sünger veya temiz bir kumaş bez ile leke üzerine uygulayınız. Ardından yıkayın. Kıyafetinizin üzerindeki lekelerin çok kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. 

SIVI DETERJAN UYGULAYABİLİRSİNİZ 

Renk veren çamaşır lekesinden kurtulmanın bir başka yolu da sıvı deterjan eklemektir. Bir leğenin içerisine kıyafeti koyup üzerini de kapatacak şeklinde su ekleyip sıvı deterjan ilave edin. Bir saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından durulayabilirsiniz. 

 

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