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Kaş kaldırma uygulaması nasıl yapılmaktadır özel üretilmiş iplerle yapılmaktadır!

Yüz ifadesinin en önemli belirleyicisi kaşlardır.Yüz cildi yaşın ilerlemesi ve genetik yatkınlıklara bağlı olarak zamanla gevşemeye ve sarkmaya başlar.

Kaş kaldırma uygulaması nasıl yapılmaktadır özel üretilmiş iplerle yapılmaktadır!
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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer  konu ile ilgili bilgiler verdi.Yüz ifadesinin en önemli belirleyicisi kaşlardır.Yüz cildi yaşın ilerlemesi ve genetik yatkınlıklara bağlı olarak zamanla gevşemeye ve sarkmaya başlar.Bu yaşlanma belirtileri en erken ve en belirgin olarak göz çevresinde meydana gelir.Kaşlarda gelişen sarkma da bunlardan biridir.Düşük kaşlar kişiye yorgun,mutsuz ve yaşlı görünüm verir.

Kaşlarda sarkma çoğunlukla 35'ten sonra başlar 

Kaşlarda oluşan sarkma çoğunlukla 35 yaşından sonra başlar.Ancak genetik yapıya bağlı olarak yan kısımları düşük kaş yapısına sahip kişilerde vardır.Ancak bu can sıkıcı durumdan kaş kaldırma uygulaması ile kurtulmak mümkün..Kaş kaldırma uygulamaları tek başına yapılabileceği gibi, göz kapağı veya yüz germe ameliyatlarıyla birlikte de gerçekleştirilebilir.

Organik özel üretilmiş iplerle asılmaktadır 

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şöyle devam etti ; Kaş kaldırma uygulaması ,eriyebilen organik özel üretilmiş asıcı iplerle yapılmaktadır.  bu ipler  vücut ile uyumlu organik ,eriyebilen iplerdir.  Kaş köşesini dışa çekme  ,düşük kaşları alına asma ,göz dış köşesini dışa yukarı çekme ve badem göz ifadesi verme, gibi amaçlar ile yapılmaktadır. Op. Dr. Hakan Yüzer son olarak sözlerine şunları ekledi; Uygulama işlemin içeriğine göre 15-30 dakika sürmektedir.Ertesi gün normal  hayata geri dönülebilmektedir.Uygulama lokal anestetik kremler ve lokal anestezi enjeksiyonları ihtiyaca göre yapıldıktan sonra  ağrısız bir işlemdir.Uygulama kalıcılığı  6 ay ile 2 yıl arasındadır. Kullanılan ip miktarı ,cinsi ve kişinin genel yapısı bu süre ile ilgilidir. ilerde tekrar yapılma şansı vardır.Alın yada kaş arası dolgulara  göre  daha güvenli olup ,ameliyata bağlı oluşabilecek riskleri içermez .  

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