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Aysel Enez oyuncu oluyor!

Ünlü sanatçılara verdiği şarkılarla tanınan söz yazarı Aysel Enez, oyuncu kimliğiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aysel Enez oyuncu oluyor!
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Ünlü sanatçılara verdiği şarkılarla tanınan söz yazarı Aysel Enez, oyuncu kimliğiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Enez, yakında sürpriz bir projeyle televizyon ekranında boy gösterecek.

Kendi’nin “Sevişelim mi Dövüşelim mi”, Aysun Kaya’nın “Değirmen”, Gülin Dönmez’in “Efsun”, Ayla’nın “Yeni Baştan” ve Vural’ın “İstanbul” ile “Hep Çatası Var” şarkılarında imzası bulunan Aysel Enez, on parmağında on marifet olan bir isim. Daha önce özel bir kanalda ünlü sanatçılarla röportajlar yapan Enez, şimdi başka bir yeteneğini gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

USTALARDAN EĞİTİM ALDI

Aysel Enez, oyuncu kimliğiyle seyirci karşısına çıkacak. Ayla Algan, Derya Alabora, Ergün Demir ve Burak Aksak’tan oyunculuk eğitimleri alan Enez, yakında başlayacak sürpriz bir projede dikkat çekici bir role hayat verecek. Genç yeteneğin en büyük idolü ise adaşı Aysel Gürel: “Kendime usta söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel’i örnek alıyorum. Ben de onun gibi unutulmaz eserlere imza atmak, sıra dışı rolleri canlandırmak istiyorum.”

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