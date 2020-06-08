Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa Ilıcalı'yla birlikte şimdilerde Çeşme Alçatı'da tatil yapıyor. Tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Şubaşı son olarak midye yediği anların fotoğrafını paylaştı.

Plajda midye dolma keyfi

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guida Senia'yla birlikte plajda midye dolma yerken hayranları tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Kendi de midye fotoğrafı paylaştı

Subaşı, bu fotoğrafın ardından da Instagram hesabının hikaye bölümünden midye dolmaların ve denizin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Melisa da yanında tatil yapıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, Dominik'te babası Acun Ilıcalı'nın yanında kalmıştı. Uzun bir aradan sonra kızına kavuşan Subaşı şimdilerde tatilde kızıyla vakit geçiriyor.