Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den bikinili poz beğeni yağdı!

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine can veren Ayşecan Tatari şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu deniz kenarında bikinili poz verdi. Tatari'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Bikinili pozunu paylaştı

Bir süredir eşi Edip Tepeli ile birlikte Bodrum'da olan Tatari, Instagram hesabından deniz kenarında çekilen fotoğrafını paylaştı. 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu fotoğrafına "Haziran, 2020, Bodrum, ilk deniz" notunu düştü. Güzel oyuncunun hamile olmasına rağmen kilo almamış olması ve düzgün fiziği dikkat çekti. Paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı.