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Kirazın faydaları neler böbrek dostudur!

Yazın vazgeçilmez meyvesi kirazın vücuda yararları saymakla bitmiyor. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ve koruyucu meyve olan kirazın bilinmeyen faydaları!

Kirazın faydaları neler böbrek dostudur!
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Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kirazın birçok hastalıkların tedavisinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Elmaelma.com olarak sizlere hastalıkların tedavisinde kullanılan ve koruyucu bir meyve olan kirazın faydalarına dair tüm bilinmeyenleri Diyetisyen Ferdi Öztürk'ten öğrendik. İşte kirazin bilinmeyen 7 şifası! 

Antioksidan içeriği yüksek

100 gram kiraz ortalama 14-15 adettir ve 65 kaloriye tekabül etmektedir. A vitamini, potasyum içeriği ve lif açısından zengin olmasının yanı sıra antioksidan içeriği de yüksektir .

Gut hastalığının tedavisinde etkilidir 

 Halk arasında zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Yüksek ürik asit özelliklerde vücutta ayak başparmağında , eklemlerde birikerek ağrı ve şişkinliğe sebep olur. Kiraz kanda yüksek olan ürik asitin  dışarı atılmasını ve  kanda dengelenmesine yardımcı olarak eklem hastalıkları,  Gut hastalığı tedavisinde önemli rol oynar.

 Vücuttan nikotini atıyor 

Sigara içen bireylerle nikotin hızlıca akciğerlere ulaşır ve kana karışır. Nikotin bağımlılık yapan keyif verici bir maddedir. Günde 1 porsiyon kiraz  nikotinin vücuttan atılmasını sağlar ve içeriğinde ki flavonoidler  sayesinde hücre duvarının zarar görmesini engelleyerek  vücutta ki zehri temizler .

 Böbrek dostudur 

Kirazda bulunan Kinik asit böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir veya oluştuysa daha rahat kum dökülmesine yardımcı olur.

Kabızlık tedavisinde etkili 

Lif açısından zengin olan kiraz sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik problemi olan hastalara yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor 

 Kiraz meyvesi fitokimyasallar açısından zengindir, antioksidan bir meyvedir. Vucutta oluşabilecek iltihabi reaksiyonların önlenmesinde , vücut şişliği ve ödemin atılmasına yardımcı olarak enfeksiyon hastalıklarına karşı savaş açarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücutta yağ depolanmasını önlüyor 

Obezite tedavisinde fitokimyasal içeriği sayesinde lipit metabolizmasının düzenlenmesine yardımcı olan kiraz diyetlerde mutlaka yer almalıdır. Günde 10-15 adet ara öğünlerde tüketilecek olan kiraz depo yağların azaltılmasında ,kan şekerinin dengelenmesinde , insülin direncinin kırılmasında ve bu süreçte diyabet ve obezite ikilisine savaş açmaktadır.

 

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