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Kırışıklık karşıtı tonik nasıl yapılır sadece 3 malzemeli!

Sadece doğal ve bitkisel ürünleri kullanarak evinizde yaşlanma karşıtı tonik yapabilirsiniz. İşte kırışıklık oluşumunu gideren ev yapımı tonik tarifi!

Kırışıklık karşıtı tonik nasıl yapılır sadece 3 malzemeli!
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Mükemmel bir tonik, kuruyan ve güneşe maruz kalan hassas bir cildi tedavi etmede birebirdir. İster cildinizi temizlemek ister makyajınızı çıkarmak için kullanabileceğiniz doğal tonik tarifini elmaelma.com okurları için paylaşıyoruz. İşte doğal ev yapımı tonik tarifi...

Malzemeler: 

1/4 su bardağı kadar yeşil çay (soğutulmuş)
1/8 su bardağı kadar saf nar suyu
1/8 su bardağı kadar su

Nasıl yapılır?

Yeşil çay poşetini sıcak suya koyun. Demlenmesini bekleyin. Daha sonra çay suya karışınca suyun soğumasını bekleyin. Çay soğurken saf nar suyunu eşit miktarda su ile seyreltin. Yeşil çayı ve seyreltilmiş nar suyunu karıştırın. Hazırladığınız toniği buzdolabında saklayın ve iki hafta içinde kullanın. Malzemelerimizin tamamı doğal olduğu için buzdolabında saklamak oldukça önemlidir. 


 

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