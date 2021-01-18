search menu
search
close

Koronavirüse rağmen partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep!

Koronavirüse rağmen partiye katılan Rüzgar Çetin, para cezasına çarptırıldı. Çetin, kişilik haklarının zarar gördüğünü söyleyek haberlerin kaldırılmasını istedi

Koronavirüse rağmen partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep!
-A A+

İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları hiçe sayılmıştı. Komşuların partiye katılanları şikayet etmesiyle olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

"Maddi ve manevi zarara uğradım"

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Rüzgar Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, savcılığa verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.

Rüzgar Çetin kimdir?

Rüzgar Çetin Sinan Çetin’in dört oğlundan en büyüğüdür. 1985 yılında doğan Rüzgar Çetin karıştığı olaylar sebebiyle medyada kendine birçok defa yer bulmuştur. Daha öncelerde oyuncu olmak istediğini dile getirse de sonrasında kendi açıklamalarıyla oyunculuktan vazgeçmiştir. Şu an emlakçılık sektörüyle ilgilenen Rüzgar Çetin babasının emlaklarını yönetmektedir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mutluluk hormonlarını doğal ve etkili yöntemlerle artırmanın 4 yolu! Mutluluk hormonlarını doğal ve etkili yöntemlerle artırmanın 4 yolu!
Psikoloji
Saçınızı tararken bunları asla yapmayın! Saçınızı tararken bunları asla yapmayın!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Diana'nın otopsisini yapan patologdan yıllar sonra kahreden açıklama
Yıllara meydan okumaya devam ediyor! Ajda'nın paylaşımına beğeni yağdı
Yıllara meydan okumaya devam ediyor! Ajda'nın paylaşımına beğeni yağdı
Cinsel ilişkiye girdikleri anları kayda alıp arkadaşlarına gönderdi!
Cinsel ilişkiye girdikleri anları kayda alıp arkadaşlarına gönderdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fenomen gelin adayı bu kez de karda iç çamaşırıyla poz verdi!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Fahriye, oğlu Karan'ın 'kar' sevincini paylaştı: Karla ilk tanışma!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Çağla, Acun'dan habersiz selfie çekti! Gözde çiftten bomba paylaşım!
Önceki Haberler
Pratik ve lezzetli: Karnabahar kızartması
Pratik ve lezzetli: Karnabahar kızartması
Hande, karlar içinde yarı çıplak pozunu önce paylaştı sonra sildi!
Hande, karlar içinde yarı çıplak pozunu önce paylaştı sonra sildi!
Rus mutfağından: Pryanik kurabiye
Rus mutfağından: Pryanik kurabiye
Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Değişimiyle gündem olmuştu! Zeynep Koçak'tan cesur kar pozları!
Değişimiyle gündem olmuştu! Zeynep Koçak'tan cesur kar pozları!
Çok az kişinin bildiği bu meyve yağları eritiyor!
Çok az kişinin bildiği bu meyve yağları eritiyor!
İşte gözenekleri sıkılaştıran en etkili 2 maske!
İşte gözenekleri sıkılaştıran en etkili 2 maske!
3 hafta önce evlenmişti! Göbeğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı!
3 hafta önce evlenmişti! Göbeğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı!
Yorumlar 1 yorum