Koronavirüse rağmen partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep!

İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları hiçe sayılmıştı. Komşuların partiye katılanları şikayet etmesiyle olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

"Maddi ve manevi zarara uğradım"

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Rüzgar Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, savcılığa verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.

Rüzgar Çetin kimdir?

Rüzgar Çetin Sinan Çetin’in dört oğlundan en büyüğüdür. 1985 yılında doğan Rüzgar Çetin karıştığı olaylar sebebiyle medyada kendine birçok defa yer bulmuştur. Daha öncelerde oyuncu olmak istediğini dile getirse de sonrasında kendi açıklamalarıyla oyunculuktan vazgeçmiştir. Şu an emlakçılık sektörüyle ilgilenen Rüzgar Çetin babasının emlaklarını yönetmektedir.