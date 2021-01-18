Hande Erçel, karlar içinde spor sütyeniyle verdiği pozu önce paylaştı sonra sildi

Şimdilerde izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan ve aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu Hande Erçel, uzun zaman sonra kar yağınca keyif yaptı.

Önce paylaştı sonra sildi

18,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu Hande Erçel, dün kar yağdığını görünce mini şortuyla bahçeye koşup köpeğiyle eğlendi. Oyuncu daha sonra da bahçeye spor sütyeniyle çıkıp poz verdi. Soğuk havaya aldırış etmeden poz verip Instagram'dan paylaşan Erçel, pozunu kısa sürede sildi.

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model. Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.



Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.