Karnabahar kızartması nasıl yapılır pratik lezzet!

Öbek öbek yapısı ve etli çiçekleriyle kışın sevilen sebzelerinden karnabaharı bu tarifimizde kızartma olarak kullanıyoruz. Karnabahar, pratik ve lezzetli tarifler hazırlamak için harika bir seçenek. Yumurta, süt, un ve tuzdan oluşan kızartma harcına batırılan haşlanmış karnabaharlar zeytinyağında kızartıldıktan sonra arzuya göre yoğurt sosuyla servis ediliyor. Gelin şimdi karnabahar kızartması nasıl yapılır birlikte göz atalım...

Malzemeler:

Orta boy karnabahar

Su

Dış harcı için:

1 yumurta

1 bardak un

Tuz

Kızartma için:

Tencere

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Karnabaharlarınızı bir lokmalık olacak şekilde küçük parçalara ayırın. Daha sonra derin tencerenizin içine koyduğunuz karnabaharların biraz üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve haşlamaya bırakın. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta çok haşlanmaması. İlk sertliği geçtikten sona suyunu süzün. Bir kızartma tenceresinin içine kay koyup kızmasını bekleyin. Diğer yandan yumurtayı ve unu iki farklı kabın içine koyun. Unun içine tuzu da ekledikten sonra karnabaharları önce yumurtaya sonra una sonra tekrar yumurtaya batırarak kızartma tenceresinin içine atın. Bitene kadar bu işlem devam etsin. Hafif pembeleşmeye başlayınca yağdan alabilirsiniz. Afiyetler olsun...