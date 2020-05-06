search menu
search
close

Kırışıklıkları gideren öneriler neler kapatıcıyı azaltın!

Stresli yaşam tarzı, iş ve yaşla birlikte cildinizde oluşan kırışıklıkları gidermeye ne dersiniz? Bu öneriler sayesinde anında gençleşeceksiniz.

Kırışıklıkları gideren öneriler neler kapatıcıyı azaltın!
-A A+

İlerleyen yaş, stresli yaşam derken bir süre sonra cildimizde kırışıkıklar oluşmaya başlıyor. Cildinizde oluşan bu kırışıklıkları gidermeye ne dersiniz? Uygulayacağınız çok basit yöntemler sayesinde bu durumdan kurtulabilecek, anında genç bir görünüme kavuşabileceksiniz. Peki kırışıklıkları gideren öneriler nelerdir? İşte anında gençleşmenizi sağlayacak 5 önemli ipucu! 

Saçınızı sıkıca toplayın 

Sıkı bir topuz ya da at kuyruğu cildinizde oluşan çizgileri yok edebilir. Bu nedenle anlınızda ya da göz kenarlarınızda kırşıklıklar varsa saçlarınızı sıkı bir şekilde toparlamanız yararınıza olacaktır. 

Kapatıcıyı azaltın 

Cildinize kapatıcı uygulamayı azaltın. Tüm cildinize föndoten tarzı kapatıcılar uygulamak yerine sadece kusurlu bölgeleri kapamayı deneyin.

Dişlerinizi beyazlatın 

Sararmış dişler yaşlı bir görünüme yol açacaktır. Bu nedenle dişlerinizin beyazlığına dikkat etmelisiniz. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra diş beyazlatma yöntemlerini de deneyebilirsiniz. 

Gözaltı halkalarına dikkat! 

Genetik nedenlerden veya yorgunluktan göz çevremizde koyu renkte halkalar oluşabilir. Bu halkalara karşı gereken önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz.Cildinize uygun kremleri kullanarak göz altındaki koyu halkalardan kurtulabileceksiniz. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yüksek tansiyonu engelliyor! Yüksek tansiyonu engelliyor!
Organik
Nihal Candan'dan bomba estetik itirafı! Nihal Candan'dan bomba estetik itirafı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Önceki Haberler
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan hayatını kaybetti!
Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem!
Akciğerleri yeniden doğmuş gibi temizleyen yöntem!
Jennifer Lopez'den olay itiraf: Geceleri yatağa girerken...
Jennifer Lopez'den olay itiraf: Geceleri yatağa girerken...
Fenomen Murat Övüç'ten bomba Nur Yerlitaş itirafı!
Fenomen Murat Övüç'ten bomba Nur Yerlitaş itirafı!
Sahur için müthiş öneri: Bayat pide muhlaması
Sahur için müthiş öneri: Bayat pide muhlaması
Aşk 101 dizisinin Işık'ı ile Tarkan'ın fotoğrafı Instagram'ı salladı!
Aşk 101 dizisinin Işık'ı ile Tarkan'ın fotoğrafı Instagram'ı salladı!
Günlük rutin işlerinizi bile unutuyorsanız dikkat!
Günlük rutin işlerinizi bile unutuyorsanız dikkat!
Bu tatlı bir harika: Ağlayan pasta tarifi
Bu tatlı bir harika: Ağlayan pasta tarifi
Yorumlar