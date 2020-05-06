Kırışıklıkları gideren öneriler neler kapatıcıyı azaltın!

İlerleyen yaş, stresli yaşam derken bir süre sonra cildimizde kırışıkıklar oluşmaya başlıyor. Cildinizde oluşan bu kırışıklıkları gidermeye ne dersiniz? Uygulayacağınız çok basit yöntemler sayesinde bu durumdan kurtulabilecek, anında genç bir görünüme kavuşabileceksiniz. Peki kırışıklıkları gideren öneriler nelerdir? İşte anında gençleşmenizi sağlayacak 5 önemli ipucu!

Saçınızı sıkıca toplayın

Sıkı bir topuz ya da at kuyruğu cildinizde oluşan çizgileri yok edebilir. Bu nedenle anlınızda ya da göz kenarlarınızda kırşıklıklar varsa saçlarınızı sıkı bir şekilde toparlamanız yararınıza olacaktır.

Kapatıcıyı azaltın

Cildinize kapatıcı uygulamayı azaltın. Tüm cildinize föndoten tarzı kapatıcılar uygulamak yerine sadece kusurlu bölgeleri kapamayı deneyin.

Dişlerinizi beyazlatın

Sararmış dişler yaşlı bir görünüme yol açacaktır. Bu nedenle dişlerinizin beyazlığına dikkat etmelisiniz. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra diş beyazlatma yöntemlerini de deneyebilirsiniz.

Gözaltı halkalarına dikkat!

Genetik nedenlerden veya yorgunluktan göz çevremizde koyu renkte halkalar oluşabilir. Bu halkalara karşı gereken önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz.Cildinize uygun kremleri kullanarak göz altındaki koyu halkalardan kurtulabileceksiniz.